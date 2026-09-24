TTXVN và St. Petersburg triển khai hợp tác trên lĩnh vực truyền thông đối ngoại

Đoàn TTXVN làm việc với Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. Ảnh: Trần Hải/PV TTXVN tại LB Nga

Theo phóng viên TTXVN tại LB Nga, phát biểu tại cuộc làm việc với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Evgeny Grigoriev, Bí thư Đảng uỷ, Tổng giám đốc TTXVN, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Việt Trang nhấn mạnh ý nghĩa của việc cụ thể hoá nội dung mà hai bên đã thảo luận, nhất trí tại các cuộc làm việc trước đây. Hai bên nhất trí thiết lập khuôn khổ hợp tác trong việc trao đổi thông tin đối ngoại và hỗ trợ các chương trình hợp tác song phương giữa hai nước.

Theo đó, TTXVN sẽ cung cấp thông tin cập nhật hàng ngày cho Ủy ban thông qua các trang thông tin điện tử chính thức của mình. Hai bên cũng cam kết phối hợp chặt chẽ trong phòng ngừa và xử lý thông tin sai lệch, tham vấn lẫn nhau trong tổ chức và tham gia các diễn đàn và các sự kiện khác cùng quan tâm.

Thỏa thuận này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để phóng viên của TTXVN tăng cường thông tin toàn diện về các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Nga diễn ra tại thành phố St. Petersburg, mà còn về sự hợp tác với 5 tỉnh, thành phố của Việt Nam; dự kiến con số này sẽ còn tăng thêm trong thời gian tới, với thành phố St. Petersburg nói riêng.

Thành phố St. Petersburg có bề dày về lịch sử, văn hóa và các hoạt động đối ngoại rất phong phú với nhiều đối tác quốc tế, trong đó Việt Nam được Chính quyền thành phố xác định là một trong những hướng ưu tiên trong hoạt động đối ngoại. Tổng giám đốc Vũ Việt Trang nhấn mạnh, đây là những dư địa rộng lớn để thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong thời gian tới.

Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa TTXVN và Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. Ảnh: Tâm Hằng/PV TTXVN tại LB Nga

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang tin tưởng rằng, bước tiến mới trong hợp tác này là sự đóng góp trực tiếp góp phần gìn giữ, vun đắp mối quan hệ gắn bó truyền thống, mối quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Nga, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Về phần mình, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Evgeny Grigoriev chào mừng Đoàn công tác của TTXVN đến thủ đô phương Bắc của nước Nga. Ông nhắc lại rằng tình hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Nga-Việt đã vượt qua thử thách của thời gian và vẫn vững mạnh, bất chấp những thách thức hiện đại, gìn giữ di sản vô giá của nhân dân hai nước.

Mở rộng và làm sâu sắc thêm quan hệ song phương là lựa chọn chiến lược dài hạn và ưu tiên chính sách đối ngoại của Nga và Việt Nam, đặc biệt sau các chuyến thăm của lãnh đạo cao nhất của hai nước. St. Petersburg ngày nay được công nhận là một trong những khu vực hàng đầu của Nga về chất lượng và số lượng các sự kiện chung được tổ chức hằng năm với Việt Nam. Cộng đồng người Việt tại St.Petersburg đã được chính thức công nhận vào năm ngoái.

Việc nghiên cứu Việt Nam đang ngày càng phổ biến và được mở rộng tại các trường đại học hàng đầu của thành phố và cũng là của quốc gia như Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen, Đại học Quốc gia St. Petersburg và Trường Kinh tế Cao cấp. Trong diễn biến tích cực đó, việc mở rộng quan hệ nhân đạo, duy trì và phát triển mối quan hệ giữa ban biên tập các cơ quan truyền thông hàng đầu và các hiệp hội nhà báo chuyên nghiệp, các đơn vị lưu trữ, hội hữu nghị và các tổ chức xã hội khác sẽ đáp ứng được nhu cầu của công chúng.

Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Evgeny Grigoriev. Ảnh:Trần Hải/PV TTXVN tại LB Nga

Lãnh đạo Ủy ban rất vui mừng được chính thức thiết lập mối quan hệ đối tác với TTXVN, coi đây là dấu mốc có ý nghĩa đối với quan hệ song phương và thể hiện nỗ lực chung đóng góp thiết thực vào việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa Nga và Việt Nam.

* Trước đó cùng ngày, Đoàn đại biểu TTXVN đã đến thăm Trung tâm Văn hoá Nga-Việt đặt tại Đại học Sư phạm Quốc gia Herzen (RGPU) ở St.Petersburg. Phó hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế của nhà trường, bà Tatyana Ryboretskaya, cho biết Việt Nam là đối tác truyền thống của Đại học Herzen. Hiện có 13 sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường và sang năm sẽ tăng thêm 25 sinh viên nữa. Đại học Herzen rất chú trọng đến việc giảng dạy tiếng Việt.

Hiện tại, 120 sinh viên tại Viện Nghiên cứu Phương Đông đang theo học các chương trình giảng dạy tiếng Việt, lịch sử và văn hóa Việt Nam. Từ những thành công và đóng góp tích cực của trường cho hợp tác Nga-Việt, Trung tâm Văn hóa Nga-Việt đã được khánh thành tại đây vào năm ngoái. Bà Ryboretskaya tự hào với vinh dự được Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, khánh thành công trình là biểu tượng đặc biệt cho sự thành công trong hợp tác của trường với Việt Nam. Trong suốt thời gian qua, trung tâm đã trở thành không gian giao lưu thực sự giữa hai nền văn hóa phong phú.

Dựa trên kinh nghiệm hợp tác sâu rộng của mình, Đại học Herzen sẽ tiếp tục mở rộng mối quan hệ hữu nghị với Việt Nam bằng cách phát triển các dự án giáo dục và xuất bản chung. Lãnh đạo trường cũng đưa ra một số đề xuất cụ thể theo định hướng đó, mong muốn có sự đồng hành của TTXVN trong hoạt động thông tin, quảng bá, giáo dục.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang thăm Trung tâm Văn hóa Nga - Việt tại Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen. Ảnh:Trần Hải/PV TTXVN tại LB Nga

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang vui mừng trước mối quan tâm đến văn hóa Việt Nam tại thành phố Thủ đô phương Bắc, ghi nhận tiềm năng phát triển mạnh mẽ các hoạt động ngoại giao nhân dân, khoa học, giáo dục và văn hóa, phổ biến và quảng bá văn hóa và ngôn ngữ Việt đến các bạn Nga trong và ngoài nhà trường. Bà khẳng định TTXVN sẽ luôn đồng hành và hỗ trợ thông tin cho các hoạt động tại Trung tâm.

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang đã tặng Trung tâm một số đầu sách quý của TTXVN, qua đó góp phần cung cấp nguồn tư liệu phong phú về đất nước, con người Việt Nam cho bạn đọc Nga, đặc biệt những người quan tâm, muốn tìm hiểu toàn diện về Việt Nam.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Trung tâm Văn hoá Nga - Việt. Ảnh: Trần Hải/PV TTXVN tại LB Nga

Tại cuộc gặp, hai bên cũng đã trao đổi, thảo luận một số ý tưởng hợp tác trong tương lai.