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TTXVN và MONTSAME ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới

Ngày 21/9/2026, tại Lễ kỷ niệm 65 năm Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) tổ chức tại Moskva (Liên bang Nga), Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn MONTSAME (Mông Cổ) Enkh-Orshikh Khurlee đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới nhằm cập nhật những nội dung hợp tác phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Mông Cổ.

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góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Mông Cổ.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn MONTSAME (Mông Cổ) Enkh-Orshikh Khurlee ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn MONTSAME (Mông Cổ) Enkh-Orshikh Khurlee ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn MONTSAME (Mông Cổ) Enkh-Orshikh Khurlee ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn MONTSAME (Mông Cổ) Enkh-Orshikh Khurlee ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn MONTSAME (Mông Cổ) Enkh-Orshikh Khurlee ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn MONTSAME (Mông Cổ) Enkh-Orshikh Khurlee ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới.

Tin ảnh: Tâm Hằng/PV TTXVN tại LB Nga

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ttxvn-va-montsame-ky-thoa-thuan-hop-tac-giai-doan-moi-post1387580.html