TTXVN và MONTSAME ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới

Nắng rực rỡ ở Hà Nội có xu hướng giảm từ ngày 23/9, mặc dù cảm nhận thì vẫn khá nóng. Vậy thời tiết ngày Trung Thu có thuận tiện cho các hoạt động ngoài trời không? Liệu trời có mưa không?