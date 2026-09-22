TTXVN và MONTSAME ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới
Ngày 21/9/2026, tại Lễ kỷ niệm 65 năm Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) tổ chức tại Moskva (Liên bang Nga), Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Tổng Giám đốc Hãng thông tấn MONTSAME (Mông Cổ) Enkh-Orshikh Khurlee đã ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới nhằm cập nhật những nội dung hợp tác phù hợp với xu hướng phát triển của báo chí hiện đại, góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Mông Cổ.
góp phần tăng cường mối quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam – Mông Cổ.
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ttxvn-va-montsame-ky-thoa-thuan-hop-tac-giai-doan-moi-post1387580.html