TTXVN trao tặng tủ sách Đinh Hữu Dư cho học sinh phố biển Nha Trang

Ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin Thông tấn xã Việt Nam khu vực miền Trung-Tây Nguyên cùng đơn vị tài trợ trao tặng tủ sách Đinh Hữu Dư cho Ban giám hiệu Trường Tiểu học Tây Nha Trang. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ông Nguyễn Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên và Hiệu trưởng trường Tiểu học Tây Nha Trang bên tủ sách Đinh Hữu Dư trong thư viện của trường. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Tủ sách Đinh Hữu Dư là chương trình thiện nguyện do Đoàn Thanh niên TTXVN triển khai nhằm tưởng nhớ phóng viên Đinh Hữu Dư của TTXVN thiệt mạng khi tác nghiệp trong mưa bão tại Yên Bái, lần đầu về với phố biển Nha Trang. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Học sinh trường Tiểu học Tây Nha Trang chọn sách tham khảo trong tủ sách Đinh Hữu Dư. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Học sinh Trường Tiểu học Tây Nha Trang - phân hiệu 2 (phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa) tham khảo bộ sách trong tủ sách Đinh Hữu Dư. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Các đại biểu và học sinh tham quan khu vực tủ sách Đinh Hữu Dư bố trí trong thư viện của Trường Tiểu học Tây Nha Trang. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Ông Nguyễn Việt Dũng (phải), Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên, trao tặng bức ảnh Bác Hồ cho lãnh đạo Trường Tiểu học Tây Nha Trang. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Trưởng Cơ quan thường trú TTXVN tại Khánh Hòa Vũ Xuân Triệu tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Tây Nha Trang. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Lãnh đạo Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực miền Trung-Tây Nguyên cùng các đại biểu trao tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của trường Tiểu học Tây Nha Trang. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)