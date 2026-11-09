TTXVN trao giải cuộc thi trực tuyến 'Tìm hiểu Pháp luật năm 2026'

Lễ trao giải cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Pháp luật năm 2026". Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2026 do TTXVN tổ chức thu hút trên 1.000 người tham gia, với hơn 1.400 lượt thi, tăng hơn 650 người so với năm 2024. Đáng chú ý, có 5 đơn vị đạt tỷ lệ viên chức, người lao động tham gia từ 84 - 100%; 11 thí sinh trả lời đúng toàn bộ 25 câu hỏi.

Đồng chí Vũ Việt Trang, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, trao giải tập thể cho các đơn vị đạt giải. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Ban Tổ chức trao 14 giải, gồm: 3 giải tập thể, 11 giải cá nhân (trong đó có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 5 giải khuyến khích). Cụ thể, giải nhất cá nhân thuộc về thí sinh Trần Thị Thu Hiền, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In và Thương mại TTXVN. Chị Hiền trả lời đúng 25/25 câu hỏi trong 50 giây, nhanh nhất trong số các bài thi đạt điểm tuyệt đối, đồng thời có câu dự đoán số người dự thi gần đúng nhất. Giải nhất tập thể được trao cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên In và Thương mại TTXVN với 172/172 viên chức, người lao động dự thi (100%) và 516 lượt thi. Đơn vị cũng có 5 cá nhân đoạt giải, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì và 2 giải ba.

Đồng chí Đoàn Thị Tuyết Nhung, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, Giáo dục pháp luật Thông tấn xã Việt Nam, phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đánh giá về kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức cho biết, số lượng người tham gia năm 2026 tăng đáng kể so với năm 2024, chất lượng bài thi được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, 11 thí sinh trả lời đúng cả 25 câu hỏi và có kết quả dự đoán số người tham gia đáp ứng yêu cầu thể lệ cho thấy viên chức, người lao động TTXVN ngày càng quan tâm đến việc nghiên cứu, tìm hiểu các quy định pháp luật của Nhà nước và của ngành.

Phó Tổng Giám đốc TTXVN Đoàn Thị Tuyết Nhung trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các tập thể, cá nhân đạt giải. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật năm 2026 được tổ chức trên website thitructuyen.vnanet.vn/tim-hieu-phap-luat, từ 12 giờ ngày 26/10 đến 12 giờ ngày 5/11/2026 nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho viên chức, người lao động TTXVN. Việc tổ chức cuộc thi theo hình thức trực tuyến tiếp tục khẳng định hiệu quả của ứng dụng công nghệ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tạo điều kiện thuận lợi để đông đảo viên chức, người lao động ở các đơn vị, địa bàn khác nhau tham gia, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, chuyên nghiệp trong toàn ngành.