TTXVN tổ chức triển lãm ảnh 'Từ di sản đến ngoại giao văn hóa' tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám
Nhân kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026), chiều 11/11/2026, tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), Thông tấn xã Việt Nam phối hợp với Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa".
Thông qua hơn 60 tác phẩm ảnh tư liệu, triển lãm tái hiện hành trình gìn giữ và phát huy giá trị di sản qua các thời kỳ, đặc biệt là những dấu ấn đối ngoại của các nguyên thủ quốc gia, chính khách quốc tế tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, qua đó khẳng định vai trò của di sản văn hóa trong kết nối Việt Nam với thế giới.
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Phó Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Văn Phong và các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Thực hiện: Phạm Tuấn Anh/ TTXVN
Báo: Thể thao và Văn hoá
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/ttxvn-to-chuc-trien-lam-anh-tu-di-san-den-ngoai-giao-van-hoa-tai-van-mieu-quoc-tu-giam-20261111161430574.htm