TTXVN tổ chức Triển lãm ảnh 'Từ di sản đến ngoại giao văn hóa'

Với vai trò là những hạt nhân tiêu biểu trong cộng đồng, 20 Người có uy tín ở xã Gia Hội (Lào Cai) đang phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Bằng lời nói đi đôi với việc làm, họ tích cực tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.