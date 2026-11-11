TTXVN tổ chức triển lãm ảnh nhân kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám

Với hơn 60 tác phẩm được tuyển chọn từ kho tư liệu ảnh TTXVN, triển lãm tái hiện hành trình của Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua những dấu mốc lịch sử, đồng thời khắc họa sức sống của di sản trong đời sống văn hóa, giáo dục và hoạt động đối ngoại. Qua những khuôn hình được ghi lại ở nhiều thời điểm, công chúng có dịp gặp lại Khuê Văn Các năm 1960, cổng Văn Miếu năm 1967, vườn bia tiến sĩ năm 1979, sân Bái Đường năm 1990... Mỗi bức ảnh là một lát cắt thời gian, góp phần lưu giữ diện mạo và những chuyển động của di tích qua các giai đoạn lịch sử.

Vườn bia tiến sĩ năm 1979

Một điểm nhấn của triển lãm là loạt ảnh ghi lại các chuyến thăm Văn Miếu - Quốc Tử Giám của nhiều nguyên thủ, chính khách quốc tế, như Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton (năm 2000), Tổng thống Nga Vladimir Putin (năm 2001), Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko (năm 2017), Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (năm 2024), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (năm 2025)... Những khoảnh khắc ngoại giao được lưu giữ qua ống kính phóng viên TTXVN cho thấy vị trí của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong các hoạt động giao lưu quốc tế, đồng thời khẳng định vai trò của di sản như một không gian kết nối văn hóa, góp phần giới thiệu lịch sử, truyền thống hiếu học và bản sắc Việt Nam với bạn bè thế giới.

Bên cạnh những dấu mốc lịch sử và ngoại giao, triển lãm còn giới thiệu các hoạt động văn hóa diễn ra tại di tích, từ hội Xuân, trò chơi dân gian, tục xin chữ đầu năm đến trình diễn nghệ thuật truyền thống và các chương trình giáo dục di sản dành cho thế hệ trẻ. Qua đó, hình ảnh Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện lên vừa là chứng tích của truyền thống giáo dục, khoa cử, vừa là không gian văn hóa sống động, nơi các giá trị di sản tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong đời sống hôm nay.

Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh và nguồn tư liệu được tích lũy qua nhiều thế hệ phóng viên, triển lãm góp phần tôn vinh giá trị của Văn Miếu - Quốc Tử Giám, đồng thời làm nổi bật vai trò của ảnh báo chí trong lưu giữ ký ức quốc gia, ghi lại những sự kiện có ý nghĩa lịch sử và quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.