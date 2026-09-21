TTXVN tham dự Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 58 tại Nga

Ngày 20/9/2026, tại thủ đô Moskva diễn ra Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 58, do Hãng thông tấn TASS của Liên bang Nga đăng cai, với sự tham dự của 13 hãng thông tấn thành viên trong khu vực. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Đoàn Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) do đồng chí Vũ Việt Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dẫn đầu tham dự Hội nghị. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Đoàn Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 58 tại Moskva, Liên bang Nga. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Các đại biểu biểu quyết thông qua việc TTXVN đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 59 (năm 2027) tại Việt Nam. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á-Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 58 tại Moskva, Liên bang Nga. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)

Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS của Nga Andrei Kondrashov (bên phải, giữa) đón Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tham dự Hội nghị BCH OANA lần thứ 58 tại Nga. (Ảnh: Văn Hiếu/TTXVN)