TTXVN tập huấn sử dụng kinh phí thực hiện nhiệm vụ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026

Đồng chí Nguyễn Tuấn Hùng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam phát biểu. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Sáng 29/9/2026, tại trụ sở Trung tâm Thông tân quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng kinh phí và đánh giá sản phẩm truyền thông nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị tập huấn. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Ông Trần Như Hiền, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ Khoa học và Công nghệ) phát biểu. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Ông Nguyễn Văn Khải, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông khoa học và Công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) trình bày chuyên đề tại buổi tập huấn. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Phan Phương – TTXVN

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn. Ảnh: Phan Phương – TTXVN