Công nghệ

TTXVN tập huấn sử dụng kinh phí đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sáng 29/9, TTXVN tổ chức hội nghị tập huấn sử dụng kinh phí và đánh giá sản phẩm truyền thông nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Báo Tin Tức TTXVN
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Sự kiện nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trang bị nghiệp vụ quản lý tài chính và nghiệm thu cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc TTXVN.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Phan Phương/TTXVN

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/ttxvn-tap-huan-su-dung-kinh-phi-doi-moi-sang-tao-va-chuyen-doi-so-post1389698.html