TTXVN tập huấn sử dụng kinh phí đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Sự kiện nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, trang bị nghiệp vụ quản lý tài chính và nghiệm thu cho lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc TTXVN.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.

Lãnh đạo, cán bộ phụ trách tài chính và kế toán của các đơn vị thuộc Thông tấn xã tham dự buổi tập huấn.