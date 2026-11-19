Phó Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Tuấn Hùng phát biểu. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cán bộ, nhân viên TTXVN tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cán bộ nhân viên TTXVN thực hành cách sử dụng bình cứu hoả. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cán bộ nhân viên TTXVN được hướng dẫn cách thoát ra khỏi toà nhà khi có đám cháy. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cơ sở phun nước dập lửa khi có báo cháy xảy ra tại cơ quan. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đội phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn cơ sở phun nước dập lửa khi có báo cháy xảy ra tại cơ quan. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Thiếu tá Đỗ Hoàng Thanh, Học viện PCCC và CHCN, Bộ Công an hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Thiếu tá Đỗ Hoàng Thanh, Học viện PCCC và CHCN, Bộ Công an hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Cán bộ Học viện PCCC và CHCN, Bộ Công an hướng dẫn thực hành. Ảnh; Tuấn Anh - TTXVN

Diễn tập cứu người. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn tại Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Lâm Khánh - TTXVN