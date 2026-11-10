TTXVN tăng cường hợp tác với hãng thông tấn Tân Hoa xã
Chiều 10/11/2026, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang tiếp xã giao Đoàn Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương của hãng Tân Hoa xã (Trung Quốc) do ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương, làm Trưởng đoàn.
Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/ttxvn-tang-cuong-hop-tac-voi-hang-thong-tan-tan-hoa-xa-20261110190626577.htm