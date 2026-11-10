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TTXVN tăng cường hợp tác với hãng thông tấn Tân Hoa xã

Chiều 10/11/2026, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia (số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội), Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) Vũ Việt Trang tiếp xã giao Đoàn Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương của hãng Tân Hoa xã (Trung Quốc) do ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương, làm Trưởng đoàn.

Báo Thể Thao & Văn Hóa - Thông tấn xã Việt Nam
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Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang đón ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang đón ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương với các đại biểu

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương với các đại biểu

Quang cảnh buổi tiếp

Quang cảnh buổi tiếp

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu

Ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát biểu

Ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương phát biểu

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang tặng quà lưu niệm cho ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang tặng quà lưu niệm cho ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương với các đại biểu

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á - Thái Bình Dương với các đại biểu

Ảnh: Văn Điệp - TTXVN

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://thethaovanhoa.vn/ttxvn-tang-cuong-hop-tac-voi-hang-thong-tan-tan-hoa-xa-20261110190626577.htm