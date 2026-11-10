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TTXVN tăng cường hợp tác với hãng thông tấn Tân Hoa xã

Chiều 10/11/2026, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tiếp xã giao Đoàn Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương của hãng Tân Hoa xã (Trung Quốc).

Báo VietnamPlus
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Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang đón ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang đón ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang tặng quà lưu niệm cho ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang tặng quà lưu niệm cho ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương với các đại biểu.(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương với các đại biểu.(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ttxvn-tang-cuong-hop-tac-voi-hang-thong-tan-tan-hoa-xa-post1147462.vnp