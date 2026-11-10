TTXVN tăng cường hợp tác với hãng thông tấn Tân Hoa xã

Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang đón ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang tặng quà lưu niệm cho ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương phát biểu. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang và ông Sun Chengbin, Xã trưởng Tổng phân xã khu vực châu Á-Thái Bình Dương với các đại biểu.(Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)