TTXVN tăng cường hợp tác với hãng thông tấn Tân Hoa xã

Chiều 10/11, UBND xã Triệu Phong tổ chức lễ ra mắt điểm chăm sóc người cao tuổi (NCT) ban ngày tại cộng đồng. Đây là một trong 5 địa phương được tỉnh lựa chọn triển khai mô hình nhằm tạo điều kiện để NCT được chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động sinh hoạt và nâng cao đời sống tinh thần ngay tại địa phương.