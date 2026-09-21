TTXVN sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị OANA lần thứ 59 vào năm 2027

Ngày 20/9/2026, Hội nghị Ban chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 58 do Hãng TASS (Liên bang Nga) đăng cai đã diễn ra với sự tham dự của 13 hãng thông tấn thành viên trong khu vực.

Tham dự Hội nghị, đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định TTXVN sẵn sàng thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trong nỗ lực thúc đẩy OANA phát triển, tham gia vào những sáng kiến chung để tăng cường sức mạnh của tổ chức báo chí khu vực lớn nhất trong kỷ nguyên số.

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang tuyên bố TTXVN sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 59 trong năm 2027 tại Việt Nam. Tuyên bố được toàn thể những người tham dự cuộc họp nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá đây là đóng góp nghiêm túc, có trách nhiệm của TTXVN cho hoạt động của OANA./.