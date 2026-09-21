TTXVN sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị OANA lần thứ 59

Tổng Giám đốc Hãng thông tấn TASS của Nga Andrei Kondrashov (bên phải, giữa) đón Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tham dự Hội nghị BCH OANA lần thứ 58 tại Nga. Ảnh: Văn Hiếu /PV TTXVN tại Nga

Tham dự Hội nghị, đồng chí Vũ Việt Trang, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc TTXVN, Phó Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, khẳng định TTXVN sẵn sàng thể hiện vai trò trách nhiệm của mình trong nỗ lực thúc đẩy OANA phát triển, tham gia vào những sáng kiến chung để tăng cường sức mạnh của tổ chức báo chí khu vực lớn nhất trong kỷ nguyên số.

Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 58 tại Moskva, LB Nga. Ảnh: Văn Hiếu /PV TTXVN tại Nga

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 58 tại Moskva, LB Nga. Ảnh: Văn Hiếu /PV TTXVN tại Nga

Tổng Giám đốc Vũ Việt Trang tuyên bố TTXVN sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Ban chấp hành OANA lần thứ 59 trong năm 2027 tại Việt Nam. Tuyên bố được toàn thể những người tham dự cuộc họp nhiệt liệt hoan nghênh, đánh giá đây là đóng góp nghiêm túc, có trách nhiệm của TTXVN cho hoạt động của OANA.

Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 58 tại Moskva, LB Nga. Ảnh: Văn Hiếu /PV TTXVN tại Nga

Đoàn Thông tấn xã Việt Nam tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) lần thứ 58 tại Moskva, LB Nga. Ảnh: Văn Hiếu /PV TTXVN tại Nga

Cũng tại Hội nghị, Tổng Giám đốc TASS Andrei Kondrashov đã nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo, đại diện lãnh đạo của các hãng thông tấn hàng đầu trên thế giới tại Moskva. Ông chỉ ra rằng trong chặng đường 65 năm, OANA đã tổ chức rất nhiều cuộc gặp gỡ, tiến hành các dự án chung, xây dựng và củng cố tình bạn và cam kết hỗ trợ lẫn nhau. Ông nhấn mạnh vinh dự của hãng TASS được tổ chức sự kiện kỷ niệm này. Tổng Giám đốc A.Kondrashov cảm ơn các thành viên Ban chấp hành vì sự tận tâm với mục tiêu chung và hiệu quả trong công việc. Năng lượng, sự nhiệt tình của các thành viên đã làm nên sự năng động và sức mạnh của OANA. Tại Hội nghị, Ban chấp hành đã thảo luận kế hoạch cho cuộc gặp tiếp theo, cho rằng tinh thần nhiệt huyết và sự chủ động tham dự của các hãng thành viên sẽ giúp OANA hoạt động hiệu quả và phát triển mạnh mẽ.

Các đại biểu biểu quyết thông qua việc TTXVN đăng cai Hội nghị Ban Chấp hành OANA lần thứ 59 (năm 2027) tại Việt Nam. Ảnh: Văn Hiếu /PV TTXVN tại Nga

*Cùng ngày, tại cuộc gặp Chủ tịch hãng Yonhap Hwang Dae Il, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang chúc mừng Chủ tịch Yonhap với sự kiện hãng đã giành lại được vị thế là Hãng thông tấn đại diện cho Hàn Quốc; cảm ơn Yonhap đã dành cho phóng viên thường trú TTXVN tại Seoul sự hỗ trợ trong hoạt động tại địa bàn.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Chủ tịch Hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae-ill. Ảnh: Văn Hiếu/PV TTXVN tại Nga

TTXVN mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Yonhap trong triển khai dự án phát triển dịch vụ cung cấp thông tin nguồn bằng tiếng Hàn Quốc với mô hình nhỏ gọn gồm 2-3 biên tập viên và sự hỗ trợ của công cụ AI. Chủ tịch Yonhap chia sẻ với Tổng Giám đốc TTXVN những kinh nghiệm hữu ích trong quá trình vận hành trang thông tin tiếng Việt thời gian qua, trong đó ông lưu ý đến công cụ AI chưa hoàn chỉnh trong công tác biên tập. Lãnh đạo hai hãng nhất trí một số nội dung tăng cường hợp tác trong thời gian tới, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ thông tin.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Chủ tịch Hãng thông tấn Yonhap Hwang Dae-ill. Ảnh: Văn Hiếu /PV TTXVN tại Nga

* Trong cuộc gặp giữa Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan, hai bên vui mừng nhận thấy việc trao đổi thông tin giữa hai hãng kể từ khi ký Thỏa thuận hợp tác trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm đến Kazakhstan năm 2025 đã góp phần tích cực vào việc tăng cường hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan. Ảnh: Văn Hiếu/PV TTXVN tại Nga

Lãnh đạo hai hãng thảo luận việc tăng cường trao đổi kinh nghiệm mô hình hoạt động trong kỷ nguyên số. Tổng Giám đốc TTXVN đề nghị TRK chia sẻ việc xây dựng và vận hành phòng thí nghiệm công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra những sản phẩm báo chí hiện đại, phù hợp với xu hướng số đang phát triển mạnh mẽ hiện nay. Giám đốc điều hành TRK bày tỏ nhất trí với đề xuất của TTXVN và sẵn sàng tạo điều kiện kết nối để hiện thực hóa nội dung hợp tác trên trong thời gian tới.

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang với Giám đốc điều hành Tổ hợp truyền thông Kazakhstan (TRK) Robert Muradyan. Ảnh: Văn Hiếu/PV TTXVN tại Nga