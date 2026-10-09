TTXVN phối hợp phát hành cuốn sách 'Khát vọng Việt Nam hùng cường trong kỷ nguyên mới'

Ấn phẩm song ngữ Anh và Tây Ban Nha gồm 46 bài viết, phát biểu được tuyển chọn từ các tác phẩm chính luận và phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm từ tháng 8/2024 đến nay, qua đó phản ánh tư duy, tầm nhìn và những quyết sách chiến lược của Đảng Cộng sản Việt Nam để đưa đất nước vững bước trong kỷ nguyên mới.

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc