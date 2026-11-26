Tại tọa đàm, diễn giả Tiến sỹ Trịnh Minh Anh, Chuyên gia cao cấp Viện Chiến lược Chính sách Công Thương, nguyên Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế đã trao đổi về công tác chuẩn bị Năm APEC Việt Nam 2027, thông điệp APEC 2027; kinh nghiệm, kỹ năng thông tin, tuyên truyền và xử lý các tình huống phát sinh.

Đặc biệt, tọa đàm tập trung vào những lưu ý khi đưa tin về các cuộc tiếp xúc cấp cao, yêu cầu bảo đảm thông tin chính xác, thống nhất; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các tuyến bài lớn, tạo dấu ấn về APEC 2027 và đấu tranh, định hướng thông tin trước những vấn đề cần quan tâm./.