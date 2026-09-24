TTXVN ký thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg của Nga

Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc TTXVN, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Việt Trang đã ký thoả thuận hợp tác với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Evgeny Grigoriev.
Đoàn TTXVN làm việc với Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. Ảnh: Trần Hải/PV TTXVN tại LB Nga
Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa TTXVN và Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. Ảnh: Tâm Hằng/PV TTXVN tại LB Nga
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng sách cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Evgeny Grigoriev. Ảnh: Trần Hải/PV TTXVN tại LB Nga
Tổng giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Evgeny Grigoriev. Ảnh: Trần Hải/PV TTXVN tại LB Nga
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Phó Hiệu trưởng Tatyana Ryboretskaya (trái) và Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Vyacheslav Kalganov. Ảnh: Trần Hải/PV TTXVN tại LB Nga
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Trung tâm Văn hoá Nga - Việt. Ảnh: Trần Hải/PV TTXVN tại LB Nga
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang thăm Trung tâm Văn hoá Nga - Việt tại Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen. Ảnh: Trần Hải/PV TTXVN tại LB Nga
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng sách cho bà Tatyana Ryboretskaya, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen. Ảnh: Trần Hải/PV TTXVN tại LB Nga
TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc