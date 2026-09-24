TTXVN ký thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg của Nga

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)
Đoàn TTXVN làm việc với Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Evgeny Grigoriev. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng sách cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Evgeny Grigoriev. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)
Đoàn TTXVN làm việc với Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Phó Hiệu trưởng Tatyana Ryboretskaya (trái) và Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Vyacheslav Kalganov. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng sách quý cho Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen, bà Tatyana Ryboretskaya. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Trung tâm Văn hóa Nga-Việt. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)
Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang thăm Trung tâm Văn hóa Nga-Việt tại Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen. (Ảnh:Trần Hải/TTXVN)