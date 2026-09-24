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TTXVN ký thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg của Nga

Ngày 23/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Nga của đoàn đại biểu TTXVN đã diễn ra lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và Ủy ban Đối ngoại thành phố St.Petersburg (Nga).

Báo VietnamPlus
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Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa TTXVN và Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Đoàn TTXVN làm việc với Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Đoàn TTXVN làm việc với Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Evgeny Grigoriev. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang và Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Evgeny Grigoriev. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng sách cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Evgeny Grigoriev. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng sách cho Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Evgeny Grigoriev. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Đoàn TTXVN làm việc với Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Đoàn TTXVN làm việc với Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Phó Hiệu trưởng Tatyana Ryboretskaya (trái) và Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Vyacheslav Kalganov. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang, Phó Hiệu trưởng Tatyana Ryboretskaya (trái) và Phó Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg Vyacheslav Kalganov. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng sách quý cho Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen, bà Tatyana Ryboretskaya. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang tặng sách quý cho Phó Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen, bà Tatyana Ryboretskaya. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Trung tâm Văn hóa Nga-Việt. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang làm việc với Trung tâm Văn hóa Nga-Việt. (Ảnh: Trần Hải/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang thăm Trung tâm Văn hóa Nga-Việt tại Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen. (Ảnh:Trần Hải/TTXVN)

Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang thăm Trung tâm Văn hóa Nga-Việt tại Đại học Sư phạm Quốc gia Nga mang tên Herzen. (Ảnh:Trần Hải/TTXVN)

Nguồn VietnamPlus: https://www.vietnamplus.vn/ttxvn-ky-thoa-thuan-hop-tac-voi-uy-ban-doi-ngoai-stpetersburg-cua-nga-post1138073.vnp