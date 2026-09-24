TTXVN ký thỏa thuận hợp tác với Ủy ban Đối ngoại St.Petersburg của Nga

(PLVN) - Ngày 24/9/2026, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam họp báo cung cấp một số thông tin về những hoạt động nổi bật trong chuỗi kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 và các sự kiện, hoạt động trọng tâm của Hội trong thời gian tới. Xâu chuỗi các hoạt động của Hội có thể thấy, chú trọng chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo cho phụ nữ là mục tiêu trọng tâm của Hội LHPN Việt Nam.