Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Triển lãm giới thiệu các bức ảnh do phóng viên TTXVN ghi lại qua các thời kỳ, phản ánh những sự kiện quan trọng tại các kỳ hội nghị cấp cao CLMV và ACMECS cũng như các hoạt động hợp tác giữa các nước thành viên. Trong đó có nhiều hình ảnh mang dấu ấn lịch sử, tiêu biểu là hình ảnh Thủ tướng Phan Văn Khải cùng Thủ tướng các nước ký Tuyên bố Viêng Chăn về tăng cường hợp tác và hội nhập kinh tế giữa các nước CLMV tại Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ nhất, ngày 28/11/2004 tại Lào. Đây là dấu mốc khẳng định quyết tâm của bốn nước trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển, thúc đẩy hội nhập tiểu vùng Mekong và ASEAN.

Cùng với đó là một số hình ảnh ghi lại Hội nghị cấp cao CLMV lần thứ 4 năm 2008 tại Hà Nội, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai hội nghị, với việc thông qua danh mục 58 dự án hợp tác và thống nhất tổ chức hội nghị định kỳ hai năm một lần.

Bên cạnh những dấu mốc hợp tác đa phương, khu trưng bày còn giới thiệu nhiều hình ảnh về quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước trong khu vực. Nổi bật là hình ảnh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo các nước Lào, Campuchia, Thái Lan và Myanmar. Các bức ảnh phản ánh sinh động mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các quốc gia trong khu vực, đồng thời giới thiệu những nét đặc sắc về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Cùng với hoạt động trưng bày ảnh, TTXVN giới thiệu và phát tặng các đại biểu tham dự hội nghị ấn phẩm tiếng Pháp Le Courrier du Vietnam và tiếng Anh Viet Nam News, cung cấp thông tin về hai hội nghị cấp cao, các hoạt động hợp tác khu vực và những vấn đề liên quan.

Thông qua các hoạt động này, TTXVN tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan báo chí, truyền thông chủ lực của Đảng, Nhà nước trong công tác thông tin đối ngoại, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam và đóng góp vào thành công chung của hai hội nghị cấp cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cùng Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Campuchia Hun Manet xem trưng bày ảnh do Thông tấn xã Việt Nam thực hiện. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Ngày 28/11, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch cơ chế hợp tác 4 nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam năm 2026, Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị Cấp cao CLMV lần thứ 12 và phối hợp với Cộng hòa Liên bang Myanmar, nước Chủ tịch cơ chế hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong, tổ chức Hội nghị Cấp cao ACMECS lần thứ 11.

Các Hội nghị có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith, Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul, Tổng Thư ký ASEAN Kao Kim Hourn cùng đại diện một số đối tác khu vực và tổ chức quốc tế.