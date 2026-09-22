TTXVN giành giải Nhì Cuộc thi sản phẩm báo chí xuất sắc của OANA năm 2026

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang đại diện TTXVN nhận giải Nhì Cuộc thi sản phẩm báo chí xuất sắc của OANA năm 2026 từ Tổng giám đốc Hãng thông tấn TASS của Nga, Chủ tịch đương nhiệm OANA, ông Andrey Kondrashov. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga

Ngày 21/9/2026, tại Moskva, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 65 năm Tổ chức các Hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi sản phẩm báo chí xuất sắc của OANA năm 2026.

Thông tấn xã Việt Nam đã giành giải Nhì hạng mục "Bài viết xuất sắc" với tác phẩm longform “Văn hóa là động lực chính thúc đẩy sự phát triển của Hà Nội hàng thế kỷ qua”.

Giải Nhì Cuộc thi sản phẩm báo chí xuất sắc của OANA năm 2026 được trao cho tác phẩm longform của TTXVN. Ảnh: Tâm Hằng - PV TTXVN tại LB Nga