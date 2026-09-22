TTXVN giành giải Nhì Cuộc thi sản phẩm báo chí xuất sắc của OANA năm 2026

Tổng giám đốc Vũ Việt Trang đại diện TTXVN nhận giải Nhì Cuộc thi sản phẩm báo chí xuất sắc của OANA năm 2026 từ Tổng giám đốc Hãng thông tấn TASS của Nga, ông Andrei Kondrashov.

Giải Nhì Cuộc thi sản phẩm báo chí xuất sắc của OANA năm 2026 được trao cho tác phẩm longform của TTXVN.