TTXVN giành Giải Nhì Cuộc thi Sản phẩm báo chí xuất sắc của OANA

Ngày 21/9/2026, Lễ kỷ niệm 65 năm thành lập Tổ chức các hãng thông tấn châu Á - Thái Bình Dương (OANA) đã được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Truyền thông OANA tại Moskva, Liên bang Nga. Trong khuôn khổ Diễn đàn đã diễn ra Lễ trao giải Cuộc thi sản phẩm báo chí xuất sắc của OANA năm 2026. TTXVN đã giành giải Nhì tại hạng mục Bài viết xuất sắc với tác phẩm longform "Văn hóa: Động lực cốt lõi cho sự phát triển của Hà Nội trong 100 năm tới".

TTXVN/Báo Tin tức và Dân tộc