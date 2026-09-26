TTK LHQ kêu gọi hành động giải quyết bất bình đẳng toàn cầu

Phát biểu trước các bộ trưởng ngoại giao của Nhóm G77 và Trung Quốc tại New York ngày 25/9, ông Guterres cho rằng nỗ lực xây dựng một hệ thống quốc tế công bằng hơn vẫn rất cần thiết khi các cuộc xung đột, sức ép kinh tế và biến đổi khí hậu tiếp tục ảnh hưởng đến tiến trình phát triển.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh Nhóm G77 và Trung Quốc cần tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm hướng tới công bằng, đồng thời cảnh báo tình trạng bất bình đẳng gia tăng đang cản trở tiến trình thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững. Theo ông Guterres, các nước đang phát triển cần được hỗ trợ tài chính nhiều hơn, với nhu cầu bổ sung khoảng 4.000 tỷ USD mỗi năm để đạt các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030.

Ông kêu gọi cải cách hệ thống tài chính quốc tế theo hướng tăng cường sự tham gia của các nước đang phát triển, đồng thời mở rộng nguồn tài chính thông qua các ngân hàng phát triển đa phương. Ông cũng đề nghị tăng nguồn tài chính ưu đãi và triển khai các biện pháp thu hút đầu tư vào những lĩnh vực có nhu cầu cấp thiết nhất.

Về biến đổi khí hậu, ông Guterres cảnh báo các nước đang phát triển tiếp tục chịu tác động nặng nề từ các hiện tượng thời tiết cực đoan như nắng nóng, lũ lụt, hạn hán, bão và mực nước biển dâng, đe dọa sinh kế và có nguy cơ làm đảo ngược những thành quả phát triển đã đạt được. Ông kêu gọi tăng cường tài chính và nguồn lực hỗ trợ các quốc gia chịu thiệt hại do biến đổi khí hậu, đồng thời nhấn mạnh quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch cần góp phần thu hẹp thay vì tái tạo bất bình đẳng toàn cầu.

Đề cập trí tuệ nhân tạo (AI), Tổng Thư ký Liên hợp quốc cho rằng các nước đang phát triển cần có vai trò thực chất trong việc xây dựng các quy tắc toàn cầu và được tiếp cận công nghệ. Theo ông, AI cần mang lại lợi ích cho tất cả các quốc gia, không chỉ những nước có đủ nguồn lực để đầu tư vào công nghệ này. Ông Guterres nhấn mạnh công lý cần được đặt ở vị trí trung tâm trong các nỗ lực về tài chính, khí hậu, công nghệ và quản trị toàn cầu, trong bối cảnh các quốc gia tìm cách bảo vệ những thành quả phát triển và thúc đẩy hòa bình.