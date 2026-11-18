Cổ phiếu trụ chịu áp lực bán

Ngay từ đầu phiên, VN-Index đã lùi về quanh mốc 1.720 điểm, thấp hơn mức tham chiếu 1.726,72 điểm. Trong phiên sáng, độ rộng thị trường nghiêng về phía bán với 468 mã giảm, gấp hơn ba lần số mã tăng. Tạm nghỉ trưa, VN-Index giảm 9,69 điểm (0,56%) xuống 1.717,03 điểm.

Áp lực giảm điểm chiều 18/11 đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và lực bán ròng hơn 1.000 tỷ đồng của khối ngoại, trong bối cảnh lãi suất tại Mỹ có xu hướng tăng. Ảnh chụp màn hình

Sang phiên chiều, lực bán gia tăng. Chỉ số giảm dần từ đầu phiên, hồi phục ngắn trước 14 giờ rồi giảm nhanh, lùi về quanh 1.703 điểm khi kết thúc phiên khớp lệnh liên tục. Bước vào phiên khớp lệnh định kỳ đóng cửa (ATC), lúc 14 giờ 32 phút, giá dự kiến khớp trên bảng điện khiến VN-Index có thời điểm giảm 49,42 điểm (2,86%), về khoảng 1.677 điểm; riêng VIC có lúc giảm 6,45%.

Chốt phiên, VN-Index giảm 23,71 điểm (1,37%) xuống 1.703,01 điểm, chưa bằng một nửa mức giảm hiển thị trong phiên ATC. Tính riêng phiên chiều, chỉ số mất 14,02 điểm, chiếm gần 60% mức giảm cả ngày. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index giảm 5,87 điểm (2,36%) về 242,73 điểm; UPCoM-Index giảm 1,13% về 121,12 điểm.

Ngân hàng là nhóm tác động mạnh nhất. Cụ thể, nhóm tổ chức tín dụng giảm 1,83%, trong đó SHB giảm 3,24%, VPB giảm 2,78%, VCB giảm 2,5%, TCB giảm 1,89%. Riêng VCB lấy đi 2,24 điểm của VN-Index, VPB giảm 1,23 điểm, LPB 1,02 điểm, BID 0,97 điểm.

Nhóm công nghệ cũng chịu sức ép lớn khi phần mềm và dịch vụ giảm 3,14%. Trong đó, FPT giảm 3,2% xuống 46.950 đồng/cổ phiếu và dẫn đầu thị trường về giá trị giao dịch với 764,59 tỷ đồng. Truyền thông và giải trí, dịch vụ viễn thông cũng giảm trên 3%, nguyên vật liệu giảm 2,65% với HPG giảm 2,62%, bảo hiểm giảm 2,34%.

Nhóm Vingroup không còn đóng vai trò nâng đỡ như một số phiên trước. VHM giảm 1,62%, lấy đi 1,7 điểm của chỉ số; VIC giảm 1,21%. Trước đó, Công ty Chứng khoán Kafi đã lưu ý khi VIC và VHM không còn nâng đỡ, phần lớn thị trường khó duy trì sắc xanh; nếu áp lực bán gia tăng và VN-Index đánh mất mốc 1.720 điểm, nhịp điều chỉnh có thể mở rộng. Trong phiên 18/11, chỉ số đã đóng cửa dưới mốc 1.720 điểm.

Thanh khoản tăng cùng chiều với đà giảm. Giá trị giao dịch trên sàn HOSE đạt 17.453,84 tỷ đồng, tăng 16,66% so với phiên trước, phần lớn được tạo ra trong phiên chiều khi chỉ số giảm sâu. Ở chiều ngược lại, các mã tăng giá như KDH (3,19%), SAB, HVN, MSB và MCH chỉ đóng góp dưới 0,2 điểm mỗi mã, không đủ cân bằng lực kéo từ nhóm trụ.

Dòng vốn ngoại tiếp tục rút ra

Khối ngoại là lực bán đáng chú ý nhất trong phiên. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 555,65 tỷ đồng trong phiên sáng và hơn 1.000 tỷ đồng tính chung cả ngày trên ba sàn. Lực bán tập trung ở FPT (225,54 tỷ đồng) và VIC (185,92 tỷ đồng), tiếp theo là MBB (87,68 tỷ đồng), VCB (75,17 tỷ đồng), VHM (63,84 tỷ đồng) và SHB (62,56 tỷ đồng).

Các nhóm ngành bị tác động giảm trong phiên chiều 18/11. Ảnh chụp màn hình

Chiều mua ròng mỏng, mã được mua ròng nhiều nhất là KDH với 41,63 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh đều là cổ phiếu vốn hóa lớn; tính từ đầu năm, VN-Index giảm 4,77%, trong khi rổ VN30 giảm 10,95%.

Phiên bán ròng này nối dài xu hướng rút vốn từ đầu năm, kể cả sau khi FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp từ ngày 21/9. Trong nhận định đưa ra giữa tháng 11, Tiến sĩ Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, cho biết khối ngoại đã bán ròng tại Việt Nam khoảng 122.000 tỷ đồng, tương đương 4,7 tỷ USD, trong khi khu vực châu Á chịu áp lực rút vốn khoảng 50 tỷ USD. Ông cho rằng lãi suất tại Mỹ, châu Âu và một số nền kinh tế có xu hướng tăng trở lại, rủi ro toàn cầu gia tăng, khiến dòng tiền dịch chuyển sang những thị trường có lợi nhuận hấp dẫn hơn so với mức rủi ro.

Tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9, lên biên độ 3,75 - 4%, lần tăng đầu tiên sau ba năm, rồi giữ nguyên trong tháng 10. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi của Mỹ tăng 0,3% trong tháng 10, tháng thứ ba liên tiếp ở mức này.

Thống đốc Fed Christopher Waller ủng hộ tăng lãi suất thêm ít nhất 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8 - 9/12, trong khi giá hợp đồng tương lai lãi suất cho thấy nhà đầu tư kỳ vọng Fed nâng lãi suất cả trong tháng 12 và tháng 1/2027. Trong bối cảnh đồng USD trên thị trường quốc tế mạnh lên, tỷ giá trung tâm trong nước được điều chỉnh tăng; ngày 16/11, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.639 đồng/USD.

Trước diễn biến này, các công ty chứng khoán đều nghiêng về khuyến nghị thận trọng. Kafi khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế bắt đáy sớm, chủ động quản trị rủi ro và chờ tín hiệu dòng tiền rõ ràng hơn. Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) cho rằng VN-Index vẫn vận động trong mô hình tam giác cân, khả năng bứt phá theo cả hai hướng tương đối cân bằng.

Tron khi đó, Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng nhà đầu tư có thể giải ngân thăm dò với tỷ trọng nhỏ tại các nhịp rung lắc, tập trung vào cổ phiếu giữ được vùng hỗ trợ và bắt đầu thu hút lực cầu. Công ty Chứng khoán BETA đánh giá chỉ số nhiều khả năng tiếp tục rung lắc để tìm kiếm lực cầu cân bằng; với tầm nhìn trung và dài hạn, các nhịp điều chỉnh có thể mở ra cơ hội tích lũy cổ phiếu ở mức định giá hấp dẫn hơn, song nhà đầu tư cần giải ngân từng phần và tránh phân bổ vốn dàn trải.

Ở góc nhìn dài hơn, Tiến sĩ Lê Đức Khánh, Giám đốc Phân tích VPS, nhận định VN-Index có thể đã tạo đáy tạm thời quanh 1.700 điểm và có khả năng dần hồi phục vào cuối năm 2026, đầu năm 2027. Theo ông, thị trường vẫn có thể biến động mạnh trong ngắn hạn trước các thông tin về chính sách thuế quan hay căng thẳng địa chính trị; nhà đầu tư cá nhân cần chú ý tỷ trọng giải ngân, việc sử dụng đòn bẩy và không nên bán tháo chỉ vì thị trường biến động.