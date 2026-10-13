TTC Land muốn nắm 51% vốn chủ Đảo Kim Quy, dự án từng nằm trong diện thanh tra

HĐQT Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán: SCR) vừa thông qua chủ trương tham gia đấu giá công khai 27,54 triệu cổ phần Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa - Á Châu do Tổng Công ty CP Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TID) chào bán. Giá khởi điểm được xác định ở mức 36.350 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị hơn 1.001 tỷ đồng, trong khi khoản tiền đặt trước dự kiến vượt 200 tỷ đồng.

Theo nghị quyết, HĐQT TTC Land giao Tổng Giám đốc Võ Thanh Lâm thực hiện các thủ tục đăng ký, nộp hồ sơ và tham gia đấu giá, đồng thời quyết định mức giá trả tại phiên đấu giá. Nếu trúng đấu giá, ông Lâm sẽ triển khai các thủ tục cần thiết để hoàn tất việc chuyển giao quyền sở hữu cổ phần theo quy định.

Phối cảnh dự án Đảo Kim Quy.

Trong trường hợp thương vụ thành công, TTC Land sẽ sở hữu 51% vốn điều lệ tại Tín Nghĩa - Á Châu, qua đó nắm quyền chi phối doanh nghiệp đang làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư - dịch vụ - du lịch Cù lao Tân Vạn, được phát triển với tên thương mại Đảo Kim Quy. Tuy nhiên, hiện doanh nghiệp mới thông qua chủ trương tham gia đấu giá, chưa đồng nghĩa với việc đã hoàn tất giao dịch.

Lô cổ phần nói trên được đưa ra đấu giá sau khi thương vụ chuyển nhượng trước đó giữa Tín Nghĩa và Công ty CP May Tiến Phát không tiếp tục được thực hiện. Ngày 21/09/2026, HĐQT Tín Nghĩa đã phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng 27,54 triệu cổ phần đang sở hữu tại Tín Nghĩa - Á Châu.

Theo thông tin công bố, May Tiến Phát đã hoàn trả toàn bộ số cổ phần tương đương 51% vốn điều lệ Tín Nghĩa - Á Châu cho Tín Nghĩa. Ở chiều ngược lại, Tín Nghĩa hoàn lại 689 tỷ đồng cho đối tác và hoàn tất thanh toán vào ngày 17/04/2026; đến ngày 24/04/2026, May Tiến Phát hoàn tất việc trả lại cổ phần.

Sau khi nhận lại cổ phần, Tín Nghĩa quyết định chuyển nhượng toàn bộ thông qua hình thức đấu giá công khai. Doanh nghiệp xác định mục đích nắm giữ số cổ phần này là để bán lại trong thời hạn không quá 12 tháng, do đó việc kiểm soát Tín Nghĩa - Á Châu chỉ mang tính tạm thời.

Bên cạnh khoản đầu tư vốn, Tín Nghĩa còn có quan hệ tài chính đáng chú ý với Tín Nghĩa - Á Châu. Tại ngày 30/06/2026, Tín Nghĩa đang cho doanh nghiệp này vay tín chấp gần 600 tỷ đồng, với lãi suất từ 10% đến 12%/năm nhằm bổ sung vốn lưu động. Các khoản vay dự kiến đáo hạn vào cuối năm 2026. Ngoài ra, Tín Nghĩa còn đầu tư góp vốn gần 40 tỷ đồng vào May Tiến Phát.

Tín Nghĩa - Á Châu được thành lập năm 2009, là chủ đầu tư dự án Cù lao Tân Vạn tại khu vực phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, giáp ranh TP.HCM. Dự án có quy mô hơn 48 ha và được phát triển với tên thương mại Đảo Kim Quy. Sau khi TTC Land tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần và phát triển dự án, tổng mức đầu tư được nâng lên khoảng 10.333 tỷ đồng.

Dự án này cũng từng nằm trong danh sách các dự án được Thanh tra Chính phủ thanh tra tại Đồng Nai. Thực hiện Kết luận thanh tra số 399/KL-TTCP ngày 15/10/2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Kế hoạch số 180/KH-UBND nhằm xử lý những tồn tại liên quan đến dự án.

Theo kế hoạch, các cơ quan chức năng được giao rà soát nhiều nội dung liên quan đến quy hoạch, đầu tư, xây dựng, điều kiện kinh doanh bất động sản và nghĩa vụ tài chính. Trong đó, nhiệm vụ đáng chú ý là xác định lại giá đất cụ thể làm căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, đồng thời kiểm tra các nghĩa vụ thuế liên quan.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan. Trường hợp phát hiện dấu hiệu tội phạm trong quá trình xử lý, hồ sơ sẽ được chuyển đến cơ quan điều tra theo quy định.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SCR kết phiên 13/10 ở mức 4.080 đồng/cổ phiếu, tăng 1,49%. Khối lượng khớp lệnh đạt hơn 1,3 triệu đơn vị, đưa vốn hóa thị trường của TTC Land lên khoảng 1.756 tỷ đồng.

Việc tham gia đấu giá cổ phần Tín Nghĩa - Á Châu có thể mở ra cơ hội để TTC Land gia tăng tỷ lệ sở hữu tại dự án Đảo Kim Quy. Tuy nhiên, kết quả đấu giá, tiến độ xử lý các vấn đề liên quan đến dự án và những nghĩa vụ tài chính cần rà soát vẫn là các yếu tố đáng chú ý đối với thương vụ này.