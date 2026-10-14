TTC Land, In sách giáo khoa Hòa Phát cùng nhiều doanh nghiệp bị xử phạt vì vi phạm chứng khoán

Theo Quyết định số 598/QĐ-XPHC ngày 12/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP In sách giáo khoa Hòa Phát do vi phạm quy định về công bố thông tin và tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể, doanh nghiệp bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin nhiều tài liệu theo quy định. Trong đó, công ty chậm dưới 15 ngày đối với báo cáo tài chính riêng quý II/2025 và báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025.

Đối với các tài liệu còn lại, thời gian chậm công bố từ 15 ngày trở lên, gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2024, 2025; báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên đã soát xét năm 2025, 2026; báo cáo tài chính hợp nhất các quý II, III, IV/2025 và quý I, II/2026; báo cáo thường niên năm 2024, 2025.

Ngoài ra, In sách giáo khoa Hòa Phát bị phạt thêm 125 triệu đồng do không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2025.

Tổng số tiền phạt đối với doanh nghiệp là 217,5 triệu đồng.

Trước đó, theo Quyết định số 596/QĐ-XPHC ngày 9/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã chứng khoán: SCR) 85 triệu đồng do đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn quy định.

Theo cơ quan quản lý, TTC Land công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 7/1/2025, nhưng đến ngày 15/1/2025 mới nộp hồ sơ đăng ký trái phiếu lần đầu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Cũng liên quan đến vi phạm công bố thông tin, Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu bị phạt 92,5 triệu đồng theo Quyết định số 593/QĐ-XPHC ngày 8/10/2026.

Doanh nghiệp này chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu liên quan đến tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu, việc sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu, tình hình tài chính và thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Các tài liệu bị chậm công bố bao gồm báo cáo tình hình thực hiện cam kết và báo cáo sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu trong các kỳ bán niên, cả năm 2024 và 2025; báo cáo tình hình tài chính năm 2024, bán niên năm 2025, năm 2025; cùng các báo cáo về thanh toán gốc, lãi trái phiếu tương ứng.

Trong khi đó, theo Quyết định số 584/QĐ-XPHC ngày 6/10/2026, CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu bị phạt 92,5 triệu đồng do chậm công bố thông tin trên hệ thống của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Các tài liệu vi phạm gồm báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2026 đã soát xét, báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán; các báo cáo về sử dụng tiền thu từ phát hành trái phiếu, tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu và thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu trong năm 2025, bán niên năm 2026.

Nam Sông Hậu cũng chậm công bố hai quyết định của Sở Tài chính TP Cần Thơ liên quan đến việc thu hồi và hủy bỏ quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Riêng báo cáo thường niên năm 2025, công ty chậm công bố dưới 15 ngày so với quy định.