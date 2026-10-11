TTC AgriS thận trọng với mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận

Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ 2026 - 2027, năm đầu tiên triển khai chiến lược SEAP 2031.

Trong niên độ 2025 - 2026, TTC AgriS ghi nhận doanh thu 26.733 tỷ đồng, vượt nhẹ kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế gần 911 tỷ đồng, đạt khoảng 96% mục tiêu được đại hội đồng cổ đông thông qua. Đáng chú ý, lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết đạt 300 tỷ đồng, tăng gần chín lần so với niên độ trước.

Theo kế hoạch trình cổ đông, TTC AgriS đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 28.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 956 tỷ đồng trong niên độ mới, lần lượt tăng 4,7% và 4,9% so với kết quả thực hiện của niên độ trước.

Thách thức với TTC AgriS trong niên độ mới không chỉ tìm thêm dư địa tăng trưởng mà còn phải bảo vệ lợi nhuận trước những biến động khó lường của thị trường hàng hóa.

Cụ thể, giá đường thô dự báo có thể dao động trong khoảng 16 - 18 cent/pound. Nguồn cung từ Brazil, lượng tồn kho lớn và đường nhập khẩu không chính ngạch tiếp tục gây sức ép lên thị trường trong nước.

Hiện tượng El Niño và chi phí sản xuất có thể trở thành những yếu tố hỗ trợ giá đường.

Trong khi đó, đường vẫn là trụ cột kinh doanh của TTC AgriS, đóng góp khoảng 81% tổng doanh thu trong niên độ vừa qua. Do đó, chỉ một biến động về giá bán, nguồn cung hay sức ép cạnh tranh cũng có thể tác động đến kết quả kinh doanh chung của doanh nghiệp.

TTC AgriS thận trọng với mục tiêu lợi nhuận khi vào triển khai chiến lược SEAP 2031. Ảnh: TTC AgriS.

Ở lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, xu hướng tiêu dùng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, tốt cho sức khỏe đang mở ra cơ hội mới. Tuy nhiên, với phân khúc khách hàng đại chúng, giá bán vẫn là yếu tố quyết định sức mua.

Doanh nghiệp vì thế phải tìm cách dung hòa giữa yêu cầu về chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh và hiệu quả chi phí.

TTC AgriS cho biết sẽ chủ động điều chỉnh kế hoạch bán hàng, sản xuất, nguyên liệu và vốn theo diễn biến thị trường; đồng thời kiểm soát hàng tồn kho, chi phí và lựa chọn sản phẩm mới dựa trên nhu cầu thực tế, gắn với hiệu quả sử dụng vốn.

Bên cạnh ngành đường, TTC AgriS đang từng bước mở rộng nguồn thu từ các lĩnh vực khác trong chuỗi giá trị nông nghiệp - thực phẩm.

Trong niên độ 2025 - 2026, mảng gạo mang về hơn 2.600 tỷ đồng, tương đương khoảng 10% tổng doanh thu. Dịch vụ nông nghiệp, cây ăn trái, thực phẩm và đồ uống đạt hơn 1.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 3,7%.

Dù đã mở rộng sang nhiều mắt xích kinh doanh khác nhưng khi ngành đường vẫn chiếm hơn 4/5 doanh thu, quá trình đa dạng hóa chưa thể ngay lập tức làm thay đổi đáng kể cơ cấu nguồn thu của TTC AgriS.

Vì vậy, thách thức trong chiến lược SEAP 2031 của TTC AgriS không chỉ là phát triển thêm ngành hàng, mà còn đưa những lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng thực chất, đóng góp ngày càng lớn vào doanh thu và lợi nhuận. Bởi lẽ, khả năng phân bổ vốn hiệu quả giữa các mảng kinh doanh cũng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng của doanh nghiệp trong những năm tới.

Về phân phối lợi nhuận, TTC AgriS dự kiến phát hành hơn 56 triệu cổ phiếu để trả cổ tức niên độ 2025 - 2026 với tỷ lệ 6%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 6 cổ phiếu mới. Nguồn phát hành được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, dự kiến thực hiện trước tháng 6/2027.

Đối với niên độ 2026 - 2027, doanh nghiệp dự kiến duy trì cổ tức cho cổ đông phổ thông ở mức 5 - 7% tính trên mệnh giá cổ phiếu.

Cổ đông ngoại gia tăng sở hữu, cơ cấu nội bộ tiếp tục dịch chuyển

Bên cạnh kế hoạch kinh doanh, cơ cấu cổ đông TTC AgriS cũng ghi nhận những thay đổi đáng chú ý.

Ngày 25/9, Brilliant Solutions INC (BSI), tổ chức có trụ sở tại Singapore, mua thêm gần 11,67 triệu cổ phiếu SBT, nâng lượng nắm giữ lên hơn 57,75 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 6,18%, đưa BSI trở thành cổ đông lớn của doanh nghiệp.

BSI đưa ra quyết định đầu tư sau thời gian tìm hiểu và trao đổi về chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp - thực phẩm.

Nhà đầu tư này dự kiến đồng hành với TTC AgriS trong việc mở rộng hoạt động quốc tế, kết nối đối tác và nguồn lực tại các thị trường trong khu vực.

Sau giao dịch, BSI là cổ đông lớn nước ngoài thứ hai tại TTC AgriS, bên cạnh Legendary Venture Fund 1, tổ chức đang sở hữu 15,67% vốn.

Vùng nguyên liệu xanh bạt ngàn của TTC AgriS. Ảnh: TTC AgriS.

Trong nhóm cổ đông nội bộ, bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT TTC AgriS đã hoàn tất giao dịch nhận chuyển nhượng 11 triệu cổ phiếu SBT từ bà Huỳnh Bích Ngọc, nhà sáng lập kiêm thành viên HĐQT doanh nghiệp.

Sau giao dịch, bà Ức My nắm gần 120,8 triệu cổ phiếu, tương đương 12,92% vốn. Tổng lượng cổ phiếu do bà My và những người có liên quan nắm giữ đạt hơn 317,8 triệu đơn vị, tương ứng 34,01%.

Trong khi đó, bà Huỳnh Bích Ngọc đăng ký bán hơn 65,76 triệu cổ phiếu SBT, bao gồm 11 triệu cổ phiếu đã chuyển nhượng cho bà Ức My. Công ty CP Đầu tư Thành Thành Công (TTCI), nơi bà Ngọc giữ chức phó chủ tịch thường trực kiêm tổng giám đốc, cũng đăng ký chuyển nhượng toàn bộ hơn 137,7 triệu cổ phiếu SBT, tương đương 15,2% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại TTC AgriS.

Ở chiều ngược lại, ông Thái Văn Chuyện, thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc TTC AgriS, đăng ký mua 15,5 triệu cổ phiếu SBT, dự kiến nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,08% lên 1,79%.

Các giao dịch trên cho thấy cơ cấu sở hữu của TTC AgriS đang có sự dịch chuyển giữa các cổ đông.

Để chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới, TTC AgriS dự kiến trình cổ đông phương án tăng số lượng thành viên HĐQT từ sáu lên tám người, trong đó bổ sung hai thành viên độc lập, nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày được bầu.

Việc bổ sung thành viên độc lập nhằm tăng tính độc lập trong hoạt động của HĐQT, nâng cao chất lượng giám sát và quản trị rủi ro.

Đối với việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính niên độ 2026 - 2027, TTC AgriS trình cổ đông xem xét các phương án gồm Ernst & Young Việt Nam, KPMG, Deloitte Việt Nam và PwC Việt Nam.

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