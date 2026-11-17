Tái cơ cấu nhân sự cấp cao tại Ủy ban Quản trị rủi ro

Công ty Cổ phần Thành Thành Công Biên Hòa (TTC AgriS, mã chứng khoán: SBT) vừa ban hành quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Quản trị rủi ro đối với ông Hoàng Mạnh Tiến kể từ ngày 12/11/2026. Giải trình về sự thay đổi này, đại diện doanh nghiệp cho biết quyết định được đưa ra nhằm thực hiện cơ cấu lại nhân sự tại các ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị theo chuẩn mực thông lệ quản trị tốt. Sau khi quyết định có hiệu lực, ông Hoàng Mạnh Tiến chính thức không còn là người nội bộ của công ty. Trước đó, ông Tiến được bổ nhiệm vào vị trí này từ tháng 09/2024 và đã có hơn hai năm đảm nhiệm vai trò chuyên trách về quản trị rủi ro.

Trong cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp, Ủy ban Quản trị rủi ro hoạt động dưới sự giám sát trực tiếp của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm tham mưu và xem xét chuyên sâu các rủi ro trọng yếu. Hội đồng quản trị giữ vai trò định hướng và phê duyệt khẩu vị rủi ro, trong khi Tổng Giám đốc cùng Ban Điều hành chịu trách nhiệm tổ chức thực thi các biện pháp xử lý. Song song đó, Đơn vị Quản lý rủi ro đóng vai trò là đầu mối chuyên môn để hướng dẫn, giám sát và cảnh báo, kết hợp cùng hệ thống Kiểm toán nội bộ thực hiện đánh giá độc lập về tính hiệu quả của toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ.

Doanh thu vượt kế hoạch, mảng gạo đóng góp lớn vào tăng trưởng

Sự thay đổi về bộ máy quản trị diễn ra ngay sau khi doanh nghiệp hoàn tất niên độ tài chính 2025-2026 với những kết quả kinh doanh khả quan. Báo cáo tài chính ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 26.733 tỷ đồng, vượt nhẹ và hoàn thành 101% kế hoạch đặt ra. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp đạt 956 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức 846 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,43% so với niên độ liền trước. Trong kỳ, sản lượng đường tiêu thụ tiếp tục duy trì mốc trên 1 triệu tấn, giữ vững vai trò là mảng kinh doanh cốt lõi khi đóng góp hơn 81% vào tổng doanh thu toàn hệ thống.

Điểm sáng trong bức tranh kinh doanh là sự bứt phá của các ngành hàng ngoài đường, mang về khoảng 4.865 tỷ đồng, tương đương gần 19% tổng doanh thu. Đặc biệt, mảng kinh doanh gạo ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc với mức doanh thu hơn 2.600 tỷ đồng và sản lượng tiêu thụ vượt 210.000 tấn. Quá trình đa dạng hóa danh mục sản phẩm đang giúp doanh nghiệp giảm bớt sự phụ thuộc vào mặt hàng đường và mở rộng nguồn thu mới. Cũng trong dịp này, Đại hội đồng cổ đông thường niên đã biểu quyết thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 6%. Với nguồn vốn trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, giá trị đợt phát hành dự kiến đạt hơn 560 tỷ đồng để gia tăng quy mô vốn điều lệ.