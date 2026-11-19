SBT dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu, chia thành 2 đợt trong năm 2027

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (AgriS, HoSE: SBT) vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng giá trị dự kiến 1.000 tỷ đồng, nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và cơ cấu lại các khoản nợ.

Theo nghị quyết ngày 16/11/2026, Hội đồng quản trị SBT đã thông qua phương án phát hành trái phiếu ra công chúng, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt phát hành.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp dự kiến phát hành tối đa 10 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành tối đa 1.000 tỷ đồng. Trái phiếu có tên mã SBTC12701 và SBTC12702, được phát hành thành hai đợt.

SBT dự kiến phát hành 10.000 tỷ đồng trái phiếu, chia thành 2 đợt trong năm 2027.

Cụ thể, đợt 1 dự kiến phát hành tối đa 6 triệu trái phiếu SBTC12701, tương ứng giá trị 600 tỷ đồng, trong khoảng thời gian từ quý I đến quý II/2027. Đợt 2 dự kiến phát hành tối đa 4 triệu trái phiếu SBTC12702, tương ứng giá trị 400 tỷ đồng, từ quý II đến quý III/2027 và sau khi kết thúc đợt phát hành thứ nhất.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu được phát hành bằng đồng Việt Nam, dưới hình thức bút toán ghi sổ và có kỳ hạn 4 năm kể từ ngày phát hành.

Về lãi suất, đối với đợt phát hành thứ nhất, lãi suất áp dụng là 11,8%/năm. Đối với đợt phát hành thứ hai, lãi suất được xác định theo nguyên tắc lãi suất tham chiếu cộng biên độ 4,3%/năm. Trong đó, lãi suất tham chiếu được xác định dựa trên lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng, trả lãi cuối kỳ, của một số ngân hàng thương mại được quy định trong phương án phát hành.

Đáng chú ý, toàn bộ số tiền thu được từ hai đợt phát hành dự kiến được SBT sử dụng để thanh toán các khoản vay tại các ngân hàng trong nước và nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức tín dụng nước ngoài.

Trong đó, với đợt phát hành thứ nhất trị giá 600 tỷ đồng, SBT dự kiến sử dụng 300 tỷ đồng để thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Bản Việt và 300 tỷ đồng để thanh toán khoản vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh TP.HCM.

Đối với đợt phát hành thứ hai trị giá 400 tỷ đồng, doanh nghiệp dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền để thanh toán khoản vay hợp vốn theo hợp đồng tín dụng ngày 24/7/2026 giữa SBT và nhóm 14 tổ chức tín dụng nước ngoài, do First Commercial Bank làm ngân hàng đầu mối.

Về phương thức thanh toán, SBT dự kiến thanh toán lãi trái phiếu định kỳ 6 tháng một lần và thanh toán gốc một lần khi đến hạn. Trường hợp doanh nghiệp mua lại trái phiếu trước hạn, việc thanh toán được thực hiện theo các điều kiện quy định tại phương án phát hành.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tổng nợ phải trả của TTC AgriS đạt 28.198,1 tỷ đồng, chiếm 69,1% tổng nguồn vốn, tăng 11,4% so với đầu niên độ. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt 12.603,7 tỷ đồng, chiếm 30,9%, chỉ tăng 1,1%.

Đáng chú ý, nợ ngắn hạn đạt 22.438,4 tỷ đồng, chiếm 55% tổng nguồn vốn và tăng 16,8% so với đầu kỳ. Trong đó, vay nợ ngắn hạn ở mức 13.970,8 tỷ đồng, tăng 17,4%.

Tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính, bao gồm các khoản vay ngắn hạn, dài hạn và trái phiếu chuyển đổi, lên tới 19.556,4 tỷ đồng, tăng 9,7% so với mức 17.830,3 tỷ đồng đầu niên độ.

Con số này tương đương khoảng 1,55 lần vốn chủ sở hữu, phản ánh mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính đáng kể của doanh nghiệp.

Trong cơ cấu dư nợ, vay nợ ngắn hạn chiếm 71,4%, tương đương 13.970,8 tỷ đồng. Riêng vay ngắn hạn ngân hàng đạt 11.298,8 tỷ đồng, tăng gần 40% chỉ sau một quý.

First Commercial Bank là tổ chức cho vay ngắn hạn lớn nhất với dư nợ 4.196,5 tỷ đồng. Các khoản vay đáng kể khác gồm VIB với 1.155,3 tỷ đồng, tổng dư nợ tại các chi nhánh BIDV khoảng 1.707,3 tỷ đồng, UOB khoảng 695,1 tỷ đồng.

Ở nhóm vay dài hạn, tổng dư nợ ngân hàng đạt 5.261,7 tỷ đồng, trong đó 2.074,6 tỷ đồng đến hạn trả trong vòng 12 tháng. Các tổ chức tài trợ vốn lớn gồm First Commercial Bank, ING Bank và DEG.

Bên cạnh các khoản vay ngân hàng, SBT còn ghi nhận 1.184,7 tỷ đồng trái phiếu thường dài hạn và 987,1 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi dài hạn.

Doanh thu tài chính tăng gần gấp đôi, lợi nhuận vẫn chịu sức ép

Báo cáo tài chính hợp nhất quý I niên độ 2026-2027 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026) của TTC AgriS ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.616,2 tỷ đồng, tăng 41,8% so với mức 5.371,7 tỷ đồng cùng kỳ niên độ trước. Trong cơ cấu doanh thu, mảng đường tiếp tục giữ vai trò chủ lực khi mang về 6.633,7 tỷ đồng, chiếm 87,1% tổng doanh thu thuần, tăng 36,5%.

Ngoài sản phẩm chủ lực, doanh thu bán nông sản ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, từ 144,2 tỷ đồng lên 583,3 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 4 lần. Doanh thu bán phân bón cũng tăng 68,8%, đạt 204 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu bán mật rỉ đường đạt 68 tỷ đồng và bán điện đạt 13 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tốc độ tăng doanh thu chưa đi cùng sự cải thiện về khả năng sinh lời. Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 46,6%, lên 7.140,7 tỷ đồng, cao hơn tốc độ tăng doanh thu. Kết quả, lợi nhuận gộp của SBT giảm 4,8%, còn 475,4 tỷ đồng.

Theo đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 9,3% cùng kỳ xuống còn 6,2%, tương ứng thu hẹp khoảng 3,1 điểm phần trăm.

Trong khi lợi nhuận gộp suy giảm, doanh thu hoạt động tài chính trở thành nguồn đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của SBT.

Cụ thể, khoản thu này đạt 701,4 tỷ đồng, tăng 97,8% so với cùng kỳ. Trong đó, lãi tiền gửi ngân hàng, cho vay và ứng trước đạt 388,7 tỷ đồng, chiếm 55,4% doanh thu tài chính. Lãi từ chuyển nhượng danh mục đầu tư đạt 259,8 tỷ đồng, chiếm 37%.

Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng 54,2%, lên 643,2 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay đạt 487,3 tỷ đồng, tăng 43,8% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, khoản chi phí này đã vượt lợi nhuận gộp 475,4 tỷ đồng mà doanh nghiệp tạo ra trong kỳ.

Ngoài ra, chi phí bán hàng tăng 43,9%, lên 241,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 21,6%, đạt 179 tỷ đồng. Việc các khoản chi phí gia tăng trong bối cảnh biên lợi nhuận gộp suy giảm tiếp tục tạo sức ép lên hiệu quả hoạt động.

Sau khi ghi nhận các khoản thu nhập và chi phí, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 196,9 tỷ đồng, tăng khoảng 6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận kế toán trước thuế đạt 205,3 tỷ đồng, chỉ tăng khoảng 1%.

Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ đạt 154,9 tỷ đồng, giảm 21,8% so với mức 198,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Một trong những nguyên nhân trực tiếp là chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng mạnh, từ 11,9 tỷ đồng lên 42,1 tỷ đồng. Cùng với đó, doanh nghiệp ghi nhận 8,4 tỷ đồng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại.

Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt khoảng 155,7 tỷ đồng. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) giảm từ 205,51 đồng xuống còn 154,89 đồng.