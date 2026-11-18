Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC 2026 ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 18/11. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18/11 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC ở Thâm Quyến (Trung Quốc), đưa ra đánh giá về những chuyển dịch của kinh tế thế giới, đồng thời giới thiệu tiềm năng phát triển của Nga.

Theo Financial Times (FT), ông Putin nằm trong số 12 nhà lãnh đạo phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC ngày 18/11. Ông là nhà lãnh đạo thứ ba phát biểu tại hội nghị, sau Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim.

Hội nghị quy tụ khoảng 2.000 lãnh đạo doanh nghiệp, với đại diện của 115 công ty thuộc danh sách Fortune 500, theo thông tin từ ban tổ chức Trung Quốc và Điện Kremlin.

Thông điệp kinh tế của ông Putin tại Hội nghị CEO APEC

Theo RT, Tổng thống Putin nhận định nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những chuyển dịch sâu sắc, trong đó châu Á - Thái Bình Dương nổi lên như một trung tâm công nghệ hàng đầu thế giới.

Nhà lãnh đạo Nga đánh giá cao sự phát triển của các nền kinh tế châu Á, vốn từng được coi là “công xưởng của thế giới” nhưng nay đã trở thành những động lực chính thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Ông Putin dẫn số liệu cho thấy tỷ trọng của các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi trong tổng sản lượng kinh tế toàn cầu đã tăng gần gấp đôi, đạt 61% năm 2026, so với mức 35% năm 1990.

“Chính tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, những thay đổi căn bản đang lan rộng khắp thế giới như những làn sóng đã bắt đầu hình thành”, Tổng thống Nga nói.

Theo Interfax, ông Putin đánh giá APEC mang lại nhiều cơ hội đối thoại mang tính xây dựng ở mọi cấp độ, đặc biệt giữa lãnh đạo các nền kinh tế lớn.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng các cuộc gặp trực tiếp là cơ hội để trao đổi quan điểm, tìm kiếm giải pháp cho những bất đồng, cân bằng lợi ích và cùng củng cố nền tảng phát triển bền vững trên toàn cầu.

Trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu phân mảnh, Tổng thống Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường đoàn kết, quan hệ đối tác và đối thoại giữa các nền kinh tế.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC 2026 sáng 18/11. Ảnh: Reuters.

Đề cập tình hình kinh tế Nga, ông Putin cho biết nước này đang chú trọng nâng cao năng lực công nghệ, cải thiện năng suất lao động và hiện đại hóa các cơ sở sản xuất.

Nga cũng tập trung phát triển các sản phẩm công nghệ tiên tiến, tăng nguồn cung hàng hóa chất lượng cao do doanh nghiệp trong nước sản xuất để đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa. Theo nhà lãnh đạo Nga, GDP của Nga đã tăng hơn 10% trong ba năm qua, trong khi nợ công duy trì ở mức khoảng 17% GDP, thuộc nhóm thấp nhất thế giới.

Hơn 30 doanh nghiệp Nga góp mặt tại APEC

Theo ông Yury Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga, hơn 30 doanh nghiệp nước này tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC năm nay. Trong số này có các tập đoàn năng lượng Gazprom, Novatek, Rosneft, Lukoil, ngân hàng Sber, công ty công nghệ Yandex và nền tảng thương mại điện tử Wildberries.

Hội nghị cũng có sự tham gia của lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn của Mỹ như Mastercard, Visa và PayPal. Theo FT, các doanh nghiệp Mỹ là đoàn khách quốc tế đông nhất tại diễn đàn.

Phía Trung Quốc có ông Vương Truyền Phúc, Chủ tịch BYD; ông Lôi Quân, nhà sáng lập Xiaomi; ông Vương Hưng Hưng, Chủ tịch hãng sản xuất robot Unitree, cùng đại diện nhiều tập đoàn lớn khác.

Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Baidu Robin Li (trái) và Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Unitree Wang Xingxing tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC tại Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 17/11. Ảnh: Reuters.

Diễn đàn tập trung thảo luận nhiều chủ đề như trí tuệ nhân tạo (AI), thương mại, phát triển bền vững, chuyển đổi số và Vùng Vịnh Lớn của Trung Quốc. Đây là dự án nhằm tăng cường kết nối 9 thành phố thuộc khu vực đồng bằng sông Châu Giang cùng hai đặc khu hành chính Hong Kong và Macao.

Tâm điểm cuộc gặp ba bên Mỹ - Nga - Trung Quốc

Tổng thống Putin đến Thâm Quyến vào rạng sáng 18/11 để tham dự các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao APEC. Nga gia nhập APEC năm 1998, cùng Việt Nam và Peru. Nga từng đăng cai Hội nghị cấp cao APEC năm 2012 tại thành phố Vladivostok.

Theo Điện Kremlin, tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC ngày 19/11, ông Putin sẽ trình bày những ưu tiên của Nga trong hợp tác thương mại và kinh tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh các hoạt động tại hội nghị, nhà lãnh đạo Nga có lịch trình làm việc với lãnh đạo nhiều nền kinh tế thành viên.

Theo Tân Hoa xã, ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thâm Quyến.

Trong chuyến công tác lần này, ông Putin cũng dự kiến thăm Đại học MSU-BIT Thâm Quyến, trường đại học do Đại học Quốc gia Moscow và Học viện Công nghệ Bắc Kinh hợp tác thành lập. Ngôi trường kỷ niệm 10 năm thành lập trong năm nay, là một trong những dự án hợp tác giáo dục tiêu biểu giữa Nga và Trung Quốc.

Ngày 19/11, Tổng thống Nga dự kiến tham dự cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị cấp cao APEC. Theo thông tin từ Nhà Trắng và Điện Kremlin, các nhà lãnh đạo dự kiến trao đổi về một số vấn đề an ninh quốc tế.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho biết cuộc gặp sẽ tạo cơ hội để ba bên trao đổi quan điểm về “việc bảo vệ hòa bình thế giới và thúc đẩy ổn định chiến lược trong quan hệ giữa các nước lớn”.