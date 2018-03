TT dầu TG ngày 28/3: Giá giảm do tồn kho của Mỹ bất ngờ tăng

Giá dầu giảm trong ngày hôm nay, với dầu Brent giảm trở lại dưới 70 USD/thùng và dầu thô ngọt nhẹ WTI giảm dưới 65 USD/thùng bởi tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng.

Dầu thô kỳ hạn WTI ở mức 64,86 USD/thùng, giảm 39 US cent hay 0,6% so với đóng cửa phiên trước. Dầu Brent kỳ hạn ở mức 69,75 USD/thùng giảm 36 US cent hay 0,5%.

Các nhà kinh doanh cho biết giá giảm sau khi Viện Dầu mỏ Mỹ API cuối ngày hôm qua báo cáo tồn kho dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng 5,3 triệu thùng trong tuần tới 23/3, lên 430,6 triệu thùng. Số liệu tồn kho chính thức của Mỹ sẽ được EIA công bố cuối ngày hôm nay.

Giá giảm trong ngày hôm nay bất chấp nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới Saudi Arabia cho biết họ đang làm việc với nhà sản xuất hàng đầu, Nga về một hiệp ước dài hạn trong lịch sử có thể kéo dài việc kiểm soát các nguồn cung dầu thế giới của các nhà xuất khẩu chủ chốt trong nhiều năm.

Thái tử Saudi Arabia, Mohammed bin Salman trả lời Reuters rằng Riyadh và Moscow đang xem xét mở rộng một liên minh trong ngắn hạn về hạn chế sản lượng dầu bắt đầu từ tháng 1/2017.

Thái tử cho biết trong một cuộc phỏng vấn tại New York cuối ngày 26/2 “chúng tôi đang bàn bạc để chuyển từ một thỏa thuận hàng năm thành một thỏa thuận 10 đến 20 năm”.

McKenna tại công ty AxiTrader cho biết một thỏa thuận như vậy giữa Nga và Saudi Arabia có hiệu quả nghĩa là mở rộng OPEC, trong đó Saudi Arabia là nhà lãnh đạo thực tế, Nga không phải một thành viên.

Tại châu Á, khối lượng giao dịch dầu thô kỳ hạn Thượng Hải tiếp tục mạnh ngày thứ ba. Dầu thô kỳ hạn Thượng Hải giảm 4,4% trong ngày hôm nay xuống 407,5 NDT (64,93 USD)/thùng.

Dưới dạng tính bằng đồng USD giá dầu thô Trung Quốc thấp hơn đáng kể so với dầu Brent và chỉ cao hơn dầu WTI một chút.

Nguồn: VITIC/Reuters

H. Lan

Vinanet