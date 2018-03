TT cà phê ngày 27/3: Giảm tiếp 100 đồng/kg sau khi lao dốc

Giá cà phê nhân xô các tỉnh Tây Nguyên giảm nhẹ 100 đồng/kg chốt ở 35.400 – 36.100 đồng/kg sau phiên tuột dốc cuối tuần. Tại cảng TPHCM, cà phê robusta mất 2 USD xuống mức 1.608 USD/tấn (FOB).

Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

Thị trường

Đơn vị

Ngày

22/3

Ngày

27/3

Thay đổi

FOB (HCM)

USD/tấn

1.610

1.608

-2

Đăk Lăk

VND/kg

35.900

35.800

-100

Lâm Đồng

VND/kg

35.500

35.400

-100

Gia Lai

VND/kg

36.200

36.100

-100

Nguồn: Diễn đàn của người làm cà phê

Thị trường cà phê robusta thế giới giảm nhẹ khiến giá cà phê trong nước giảm theo. Cụ thể giá thấp nhất chốt ở 35.400 đồng/kg tại Lâm Đồng, và cao nhất ở 36.100 đồng/kg tại Gia Lai. Giá cà phê xuất khẩu loại 5% hạt đen và vỡ giao tại cảng TP.Hồ Chí Minh giao dịch ở mức 1.608 USD/tấn, trừ lùi 80 USD/tấn.

Cuối tuần trước, giá cà phê nội địa đột ngột lao dốc, mất 1 triệu đồng/tấn chỉ sau một đêm, mức giảm mạnh nhất kể từ đầu vụ. Một số nhà đầu cơ nhỏ lẻ vội vàng thanh lý để chặn lỗ trong bối cảnh thị trường cà phê tiêu cực. Thị trường hàng hóa toàn cầu đang phải hứng chịu cơn bão giá sau khi Fed nâng lãi suất USD thêm 0,25% lên mức 1,75% và cho biết có thể nâng thêm 2 – 3 lần trong năm nay và 3 lần trong năm tới.

Thị trường cà phê robusta giảm trước tin Indonesia bắt đầu ra hàng vụ mới năm nay. Tuy nhiên, mức giá do nhà nông đòi hỏi hiện khá cao làm các nhà Thương mại quốc tế chưa thể đáp ứng được do không có tính cạnh tranh so với cà phê của Việt Nam.

Bên cạnh tác động từ Fed, Ngân hàng Trung ương Brazil (BCB) đã quyết định hạ lãi suất cơ bản đồng real xuống mức 6,5% (mức thấp nhất trong vòng 32 năm qua) nhằm ngăn chặn tỷ lệ lạm phát giảm và kích thích kinh tế, cũng là nhân tố chính ảnh hưởng đến thị trường cà phê. Theo những nhà quan sát, việc Brazil giảm lãi suất đồng real, ngược chiều với việc Fed tăng lãi suất USD, kết hợp với triển vọng một vụ mùa cà phê mới kỷ lục sắp thu hoạch sẽ làm suy giảm tâm lý đầu cơ.

Phạm Hòa