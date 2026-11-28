Thông tin TSMC ngừng cung cấp chip cho Xiaomi, OPPO và vivo đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến thị trường công nghệ chú ý. Tuy nhiên, chưa có xác nhận cho thấy ba nhà sản xuất smartphone Trung Quốc bị đưa vào diện cấm vận hoặc bị cắt hoàn toàn nguồn cung. Vấn đề thực tế nằm ở quy định kiểm soát xuất khẩu mới của Mỹ, buộc các nhà máy sản xuất chip phải thay đổi quy trình xét duyệt đơn hàng từ Trung Quốc. Điều này có thể khiến thời gian giao chip kéo dài, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của nhiều doanh nghiệp.

TSMC được cho là siết quy trình tiếp nhận đơn hàng chip tiên tiến từ các doanh nghiệp thiết kế có trụ sở tại Trung Quốc theo quy định mới của Mỹ.

Quy định do Cục Công nghiệp và An ninh (BIS) thuộc Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 16/11, đăng Công báo Liên bang và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19/11. Mục tiêu chính là hạn chế khả năng Trung Quốc tiếp cận năng lực tính toán tiên tiến phục vụ trí tuệ nhân tạo, bao gồm cả hoạt động thông qua các trung tâm dữ liệu đặt tại quốc gia thứ ba. Đáng chú ý, chính sách mới cũng thay đổi cách các nhà máy như TSMC xác định đơn hàng chip thuộc diện kiểm soát. Trước đây, nhà sản xuất có thể sử dụng nhiều tiêu chí kỹ thuật để đánh giá thiết kế. Nay, với các hãng thiết kế chip đặt tại Trung Quốc, phần lớn phương thức tự chứng minh đã bị loại bỏ. Doanh nghiệp muốn đặt hàng các dòng chip tiên tiến phải có giấy phép hoặc thuộc nhóm được Mỹ phê duyệt.

Theo quy định, chip logic sản xuất trên tiến trình từ 16nm trở xuống mặc định thuộc diện kiểm soát. Điều này đồng nghĩa những khách hàng Trung Quốc muốn tiếp cận công nghệ sản xuất tiên tiến hơn phải trải qua quy trình xin cấp phép. Một số nguồn tin trong ngành cho biết TSMC đã yêu cầu khách hàng bị ảnh hưởng tạm dừng đặt đơn chip thuộc nhóm này nếu chưa có giấy phép. Các nhà máy cũng được cho là tăng cường kiểm tra công ty mẹ, cổ đông, đơn vị đóng gói và tuyến vận chuyển nhằm ngăn chặn việc sử dụng doanh nghiệp trung gian để né quy định. Tuy nhiên, TSMC chưa xác nhận thông tin dừng nhận đơn hàng, chỉ cho biết sẽ tuân thủ các quy định hiện hành của Mỹ. Samsung cũng chưa đưa ra bình luận cụ thể.

Xiaomi, OPPO và vivo có thể đối mặt nguy cơ chậm nguồn cung một số chip tự thiết kế, nhưng chưa có xác nhận về việc bị TSMC ngừng cung cấp chip hoàn toàn.

Tên Xiaomi, OPPO và vivo xuất hiện trong các đồn đoán bởi đây đều là những khách hàng lớn trong lĩnh vực chip di động. Dù vậy, tác động đến hoạt động kinh doanh của ba hãng cần được nhìn nhận theo nguồn gốc thiết kế chip. Những bộ xử lý chính trên nhiều smartphone của họ sử dụng thiết kế từ Qualcomm hoặc MediaTek, vốn là các doanh nghiệp có trụ sở ngoài Trung Quốc. Vì vậy, các dòng chip này nhiều khả năng không chịu ảnh hưởng trực tiếp từ quy định mới. Rủi ro đáng chú ý hơn nằm ở những bộ xử lý do chính doanh nghiệp Trung Quốc phát triển. Điển hình là XRING của Xiaomi, dòng chip được cho là sản xuất tại TSMC bằng tiến trình 3nm, dù thông tin về quan hệ sản xuất này chưa được hai bên xác nhận.

Giới quan sát nhận định khả năng các đơn hàng chip smartphone cuối cùng vẫn được cấp phép là tương đối lớn, nhưng thời gian chờ phê duyệt có thể ảnh hưởng đến lịch sản xuất và kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Những lô hàng đã vận chuyển trước khi quy định có hiệu lực được áp dụng cơ chế chuyển tiếp trong khoảng 30 ngày, tức đến cuối tháng 12. Ngoài ra, chính sách vẫn đang trong giai đoạn tiếp nhận ý kiến công chúng và có thể được điều chỉnh sau thời hạn góp ý vào tháng 1/2027. Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, chưa có cơ sở để khẳng định Xiaomi, OPPO hay vivo bị TSMC cắt nguồn cung chip hoàn toàn.

Mời quý độc giả xem thêm video: Hội đồng NVIDIA họp bàn tương lai Jensen Huang, cố phiếu lao dốc 9% sau bê bối cá nhân gây chấn động.