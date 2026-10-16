TSMC lập kỷ lục lợi nhuận quý thứ sáu liên tiếp nhờ chip AI

Nhu cầu chip AI tăng mạnh, lợi nhuận TSMC tăng gần 69%. (Ảnh: VCG)

Tập đoàn sản xuất chip TSMC đạt lợi nhuận ròng 763,1 tỷ TWD (23,6 tỷ USD) trong quý III/2026, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được thúc đẩy bởi nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu tăng mạnh.

Đây là quý thứ sáu liên tiếp TSMC lập kỷ lục lợi nhuận ròng. Mức lợi nhuận trong quý III cao hơn dự báo 739,5 tỷ TWD của các nhà phân tích, đồng thời vượt kỷ lục 706,6 tỷ TWD được thiết lập trong quý II/2026. Doanh thu của tập đoàn cũng tăng 50,9%, lên 1.500 tỷ TWD.

TSMC hiện là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cung cấp nhiều loại chip, trong đó có chip sử dụng trong các bộ xử lý dành cho trung tâm dữ liệu AI của Nvidia. Giá trị vốn hóa thị trường của tập đoàn đạt khoảng 2.000 tỷ USD, gần gấp đôi đối thủ Samsung Electronics của Hàn Quốc.

Trước nhu cầu chip tăng cao, TSMC đang đầu tư 265 tỷ USD để xây dựng các nhà máy sản xuất chip tại bang Arizona (Mỹ), đồng thời xem xét khả năng đầu tư tại bang Texas. Tập đoàn cũng nâng dự báo chi tiêu vốn năm nay lên 60-64 tỷ USD, từ mức 52-56 tỷ USD trước đó.