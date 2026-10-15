TSMC đạt lợi nhuận cao kỷ lục nhờ nhu cầu chip AI tăng mạnh

Một sản phẩm chip bán dẫn của TSMC. (Ảnh: VCG)

Tập đoàn sản xuất chip TSMC đạt lợi nhuận ròng kỷ lục 763,1 tỷ TWD (23,6 tỷ USD) trong quý 3/2026, tăng 68,7% so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu chip phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn cầu tăng mạnh.

Đây là quý thứ sáu liên tiếp TSMC lập kỷ lục lợi nhuận ròng. Lợi nhuận quý 3 của tập đoàn đạt 763,1 tỷ TWD, cao hơn mức dự báo 739,5 tỷ TWD của các nhà phân tích và vượt mức kỷ lục 706,6 tỷ TWD trong quý 2/2026. Doanh thu quý 3 của tập đoàn cũng tăng 50,9%, lên 1.500 tỷ TWD.

TSMC hiện là nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, cung cấp nhiều loại chip, trong đó có chip dùng trong các bộ xử lý dành cho trung tâm dữ liệu AI của Nvidia. Giá trị vốn hóa thị trường của TSMC hiện đạt khoảng 2.000 tỷ USD, gần gấp đôi đối thủ Samsung Electronics của Hàn Quốc.

TSMC đang đầu tư 265 tỷ USD xây dựng các nhà máy chip tại bang Arizona (Mỹ) và xem xét khả năng đầu tư tại bang Texas. TSMC cũng nâng dự báo chi tiêu vốn năm nay lên 60-64 tỷ USD, so với mức 52-56 tỷ USD trước đó.

Triển vọng đầu tư AI vẫn được củng cố khi ASML, nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip lớn nhất thế giới của Hà Lan, cho biết khách hàng đã bắt đầu tính đến việc đặt hàng cho giai đoạn 2029-2030. Thông tin này góp phần làm dịu lo ngại làn sóng đầu tư vào AI đang chững lại./.