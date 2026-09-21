TS Trương Minh Huy Vũ làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Tại kỳ họp thứ 5 (kỳ họp chuyên đề) HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra sáng 21/9, đại biểu đã bầu Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

Theo đó, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM, kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, nhiệm kỳ 2026-2031, với 118/120 đại biểu có mặt tán thành.

TS Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Với việc ông Trương Minh Huy Vũ được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM, hiện nay, Thường trực UBND TP.HCM có Chủ tịch Nguyễn Văn Được và 7 Phó chủ tịch: Nguyễn Lộc Hà (Thường trực), Nguyễn Mạnh Cường, Hoàng Nguyên Dinh, Bùi Minh Thạnh, Nguyễn Công Vinh, Trần Văn Bảy và Trương Minh Huy Vũ.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang chúc mừng ông Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: Duy Hiệu.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh ngày 17/5/1984; quê quán: xã Tân Đông, tỉnh Đồng Tháp; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Từ tháng 11/2011 đến tháng 12/2022, ông là giảng viên Khoa Quan hệ quốc tế, Phó trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Nghiên cứu viên cao cấp, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu quốc tế Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Ông Vũ được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 24/12/2015.

Từ tháng 4/2018 đến tháng 12/2022, ông Vũ là Phó giám đốc, Giám đốc Khu Công nghệ phần mềm, Phó ban Ban đối ngoại và phát triển dự án Đại học Quốc gia TP.HCM.

Ông Trương Minh Huy Vũ là Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM từ tháng 12/2022 đến nay.

Từ tháng 10/2025 đến nay, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030; kiêm Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.