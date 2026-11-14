TS. Trần Thị Diểm Na - gương nhà giáo trẻ tiêu biểu

TS. Trần Thị Diểm Na (thứ 4, phải sang) nhận giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” thành phố Đà Nẵng năm 2026. Ảnh: L.V.T

Giá trị sâu sắc nhất của nghề giáo chính là sự tiếp nối. Kiến thức và lòng nhân ái không dừng lại ở bục giảng mà được các em mang đi lan tỏa, sưởi ấm cho cộng đồng. Với TS. Trần Thị Diểm Na, đó không chỉ là quan niệm về nghề mà còn là động lực để chị bền bỉ với từng bài giảng, công trình nghiên cứu và hành trình đồng hành với sinh viên.

Sinh ra và lớn lên trên vùng đất giàu truyền thống hiếu học bên dòng sông Thu Bồn, chị Diểm Na sớm được hun đúc tinh thần trọng tri thức và ý chí vươn lên.

Quá trình học tập, công tác tại Trường và Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế cùng những trải nghiệm nghiên cứu ở nước ngoài đã giúp chị tích lũy kinh nghiệm chuyên môn, tạo nền tảng vững chắc để gắn bó với sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế tại Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.

Với chị, lựa chọn nghề giáo cũng là cách nhân lên những giá trị của nghề y. Nếu người thầy thuốc trực tiếp chăm sóc từng bệnh nhân thì người giảng viên đào tạo nhiều thế hệ cán bộ y tế, trao truyền cả kiến thức, kỹ năng lẫn y đức và lòng nhân ái. Đó cũng là điều chị hướng đến trong mỗi bài giảng: giúp sinh viên vững chuyên môn, giàu trách nhiệm và biết thấu cảm với người bệnh.

Niềm vui của người giảng viên, theo TS. Trần Thị Diểm Na, không chỉ nằm ở những giờ lên lớp hay kết quả học tập của sinh viên, mà còn ở khoảnh khắc chứng kiến các em trưởng thành. Với chị, đó là lúc kiến thức và những giá trị được vun đắp trên giảng đường bắt đầu tiếp nối trong thực tiễn.

Tinh thần trách nhiệm ấy được thể hiện qua những nỗ lực của chị trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Năm 2025, chị được công nhận “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Trong nghiên cứu, chị là tác giả chính của một bài báo trong nước và hai công trình quốc tế.

Bên cạnh đó, chị hướng dẫn hai đề tài nghiên cứu khoa học và hai khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên; trong đó có đề tài đoạt giải Nhì cấp trường năm 2025 và giải Ba năm 2026. Chị cũng tham gia biên soạn giáo trình Ký sinh trùng y học dành cho sinh viên ngành Dược trình độ đại học.

TS. Trần Thị Diểm Na (thứ 4, phải sang) trong buổi báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học năm 2026. Ảnh: L.V.T

Không chỉ chú trọng chuyên môn, TS. Trần Thị Diểm Na còn tận tâm đồng hành với người học. Trên cương vị cố vấn học tập và cố vấn Câu lạc bộ tiếng Anh MedLab Connect, chị thường xuyên định hướng học thuật, trực tiếp chia sẻ kinh nghiệm viết và gửi đăng bài báo quốc tế, giúp sinh viên mạnh dạn theo đuổi nghiên cứu khoa học.

Tinh thần cống hiến của nữ giảng viên còn lan tỏa qua các hoạt động hướng về cộng đồng như khám bệnh, phát thuốc miễn phí tại các xã vùng cao và hiến máu nhân đạo. Dù ở giảng đường hay những chuyến đi thiện nguyện, chị đều đóng góp bằng những việc làm thiết thực, trọn vẹn trách nhiệm của người làm công tác y tế và giáo dục.

Nói về các giải thưởng “Nhà giáo trẻ tiêu biểu”, TS. Trần Thị Diểm Na cho rằng, đây là sự ghi nhận chung dành cho tập thể nhà trường, đồng nghiệp và các thế hệ sinh viên đã luôn đồng hành trên giảng đường, trong phòng nghiên cứu lẫn những chuyến đi thiện nguyện.

“Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy gắn với thực tiễn lâm sàng, đẩy mạnh các nghiên cứu ứng dụng vì sức khỏe cộng đồng; đồng thời kết nối, truyền lửa để mỗi giảng viên trẻ và sinh viên y khoa không chỉ vững chuyên môn mà còn luôn giữ trái tim rộng mở, giàu lòng nhân ái”, TS. Trần Thị Diểm Na nói.

Anh Hoàng Lê Phi Bách, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng chia sẻ: “Sự tận tâm trong giảng dạy, tinh thần chủ động nghiên cứu và nhiệt tình vì cộng đồng của những giảng viên trẻ như TS. Trần Thị Diểm Na tạo sự lan tỏa đến sinh viên. Từ tấm gương của người thầy, sinh viên có thêm động lực rèn luyện chuyên môn và ý thức rõ hơn trách nhiệm của tuổi trẻ với xã hội”.

Ngày 12/11, TS. Trần Thị Diểm Na là một trong 42 gương mặt được Thành đoàn Đà Nẵng tuyên dương “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp thành phố năm 2026; đồng thời chị vinh dự lọt vào danh sách 100 “Nhà giáo trẻ tiêu biểu” cấp Trung ương, sẽ được trao giải thưởng vào ngày 17/11 tới.