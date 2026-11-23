TS. Tạ Đình Thi, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội - Ảnh: Đại biểu Nhân dân

TCCT: Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI vừa qua, hai luật do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, soạn thảo, liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung 5 luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ, đã được Quốc hội thông qua. Theo ông, kết quả này phản ánh như thế nào về những nỗ lực của Bộ Công Thương trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế? Ông đánh giá như thế nào về chất lượng chuẩn bị, quá trình tiếp thu, hoàn thiện và những đổi mới đáng chú ý của hai luật vừa được thông qua?

TS. Tạ Đình Thi: Tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI đã thông qua 02 luật do Bộ Công Thương chủ trì xây dựng, liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung 05 luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ. Kết quả này phản ánh rõ nỗ lực của Bộ Công Thương trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, cụ thể: một là, việc sửa đổi đã thể chế hóa kịp thời chủ trương, định hướng mới của Đảng trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ, nhất là trong việc bảo đảm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế cao và an ninh năng lượng quốc gia theo Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị; hai là, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc trong thực tiễn về quy hoạch, đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư, phát triển nguồn và lưới điện, giá điện, thị trường điện, thương mại, cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng.

Có thể nhận thấy, hồ sơ các dự án luật đã được chuẩn bị công phu, nghiêm túc, cơ bản đáp ứng yêu cầu theo quy định; phạm vi chính sách được xây dựng trên cơ sở rà soát kỹ lưỡng phản ánh, kiến nghị về vướng mắc pháp luật. Trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện, Bộ Công Thương đã tham mưu cho Chính phủ giải trình, tiếp thu đầy đủ, khá toàn diện với tinh thần trách niệm, cầu thị đối với ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và các vị đại biểu Quốc hội; tập trung rà soát, chỉnh lý theo hướng chỉ sửa đổi những vấn đề cấp thiết, có cơ sở thực tiễn, bảo đảm tính đồng bộ, khả thi và an toàn pháp lý; loại bỏ toàn diện cơ chế yêu cầu địa phương phải xin ý kiến, chấp thuận của cơ quan trung ương trong những nhiệm vụ đã phân quyền.

Về đổi mới đáng chú ý, hai luật thể hiện tinh thần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; trong phạm vi quản lý của Bộ Công Thương có 401 thủ tục hành chính, dự thảo đã bãi bỏ 06 thủ tục và sửa đổi, đơn giản hóa 11 thủ tục, không làm phát sinh thủ tục hành chính mới.

TCCT: Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực vừa được Quốc hội thông qua, từ góc độ cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của các quy định sửa đổi, bổ sung trong việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đầu tư phát triển nguồn và lưới điện, hoàn thiện thị trường điện cạnh tranh và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia? Theo ông, cần chú trọng những vấn đề gì trong quá trình triển khai để các quy định mới sớm phát huy hiệu quả trong thực tiễn?

TS. Tạ Đình Thi: Từ góc độ Cơ quan chủ trì thẩm tra, tôi đánh giá Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực có ý nghĩa quan trọng, rất thiết thực. Luật đã hoàn thiện cơ chế về quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án điện lực, chấp thuận và lựa chọn nhà đầu tư theo hướng đơn giản hóa thủ tục, tháo gỡ điểm nghẽn và huy động nguồn lực xã hội; tiếp tục hoàn thiện chính sách phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng mới, điện gió ngoài khơi, hệ thống lưu trữ điện và thị trường Chứng chỉ năng lượng tái tạo (REC), cơ chế thị trường điện cạnh tranh, mua bán điện trực tiếp (DPPA), cơ chế giá điện, giá dịch vụ về điện và từng bước xóa bỏ bù chéo giá điện; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, phát triển lưới điện thông minh; chỉnh lý các quy định về bảo vệ công trình điện lực, an toàn điện và các quy định chuyển tiếp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và phát triển hệ thống điện bền vững.

Tuy vậy, vấn đề quan trọng tiếp theo là tổ chức thi hành có hiệu quả, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương cần khẩn trương ban hành đầy đủ, kịp thời các văn bản quy định chi tiết (dự kiến có 03 nghị định, 01 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 05 thông tư) để bảo đảm các quy định mới được triển khai đồng bộ khi Luật có hiệu lực và sớm đi vào cuộc sống; đối với các thủ tục hành chính được rút gọn cần phải có các cơ chế kiểm soát thay thế, không làm giảm yêu cầu quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực chuyên ngành; thực hiện phân cấp, phân quyền thực chất, rõ trách nhiệm từng cấp, gắn nguồn lực, đào tạo, hạ tầng số và cơ chế kiểm tra, hậu kiểm; không để phân cấp hình thức hoặc bỏ trống nhiệm vụ liên xã, liên tỉnh và tổ chức theo dõi thường xuyên, đánh giá hiệu quả thực thi, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Ngoài ra, cần thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách để các đối tượng chụi tác động trực tiếp nắm rõ và nghiêm túc chấp hành.

TCCT: Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã được Quốc hội thông qua, theo ông, những nội dung sửa đổi, bổ sung lần này có ý nghĩa như thế nào trong việc hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ các rào cản, thúc đẩy phát triển thương mại và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng?

TS. Tạ Đình Thi: Những nội dung sửa đổi, bổ sung các luật lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, tháo gỡ các rào cản, thúc đẩy phát triển thương mại và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, người tiêu dùng.

Đối với Luật Thương mại, các quy định sửa đổi, bổ sung tập trung làm rõ theo hướng bảo đảm giới hạn, tính minh bạch của độc quyền nhà nước; làm rõ hạn mức khuyến mại, mức giảm giá tối đa; bãi bỏ các điều kiện kinh doanh dịch vụ giám định thương mại; bãi bỏ chồng lấn với Bộ Luật dân sự 2015 về các quy định về hợp đồng, chế tài thương mại và giải quyết tranh chấp với điều khoản chuyển tiếp hợp lý đến ngày 01/01/2028 nhằm bảo đảm tính ổn định và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các bên trong những hợp đồng đã được ký trước thời điểm này.

Đáng chú ý, đối với Luật Cạnh tranh, các quy định sửa đổi, bổ sung đã hoàn thiện tiêu chí xác định thị trường liên quan, thị phần, vị trí thống lĩnh, sức mạnh thị trường và hành vi bị cấm để phù hợp hơn với đặc điểm của nền kinh tế số, nhất là các dịch vụ có giá bằng không và nền tảng số đa diện; bổ sung các yếu tố cạnh tranh phi giá, chi phí chuyển đổi, dữ liệu, hiệu ứng mạng lưới và rào cản gia nhập thị trường; việc đánh giá được tiến hành trên cơ sở từng vụ việc, không mặc nhiên coi doanh nghiệp có công nghệ, dữ liệu hoặc hệ sinh thái là có sức mạnh thị trường đáng kể. Các quy định sửa đổi bảo đảm hài hòa giữa quyền tự do kinh doanh, quốc phòng, an ninh và bảo vệ người tiêu dùng; bảo đảm tính thống nhất giữa Luật Thương mại và Bộ luật Dân sự, Luật Cạnh tranh và pháp luật về bảo vệ người tiêu dùng, Luật Quản lý ngoại thương với pháp luật hải quan, thuế và pháp luật chuyên ngành; bảo đảm cam kết quốc tế (WTO, FTA, Công ước Viên 1980).

TCCT: Với 02 Luật vừa thông qua, ông có những kỳ vọng chuyển biến như thế nào khi các nội dung mới được triển khai trong thực tiễn? Nhìn rộng hơn, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn để khơi thông nguồn lực phát triển, ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực và kết quả của Bộ Công Thương trong công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế thời gian qua, đặc biệt là việc chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới?

TS. Tạ Đình Thi: Tôi kỳ vọng các quy định mới sẽ sớm phát huy hiệu quả, góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đáp ứng tốt hơn yêu cầu quản lý trong bối cảnh phát triển kinh tế số, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc tổ chức thực hiện hiệu quả các luật được thông qua cũng góp phần tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị; trong đó phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên, để năm 2027 thực sự là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, qua 03 kỳ họp, Quốc hội khóa XVI đã xem xét, thông qua 62 luật và 16 nghị quyết quy phạm pháp luật, thể hiện tinh thần chủ động, đổi mới, trách nhiệm trong công tác lập pháp của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan, trong đó có đóng góp quan trọng của Bộ Công Thương với tinh thần nghiêm túc, cầu thị, chủ động rà soát, kiến nghị sửa đổi các quy định bất cập trong những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ. Tuy vậy, trong bối cảnh mới và yêu cầu rất cao hiện nay để các quyết sách sớm đi vào cuộc sống hiệu quả nhất thì ngoài sự nỗ lực của Bộ Công Thương và toàn ngành Công Thương, cần có sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, đặc biệt là sự đồng hành của cử tri, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

TCCT: Xin trân trọng cảm ơn ông!