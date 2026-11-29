Toàn cảnh chương trình gặp mặt kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên.

Tại chương trình gặp mặt kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS) đã công bố quyết định bổ nhiệm TS Phan Việt Hà giữ chức Viện trưởng WASI.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Theo Quyết định số 701/QĐ-KHNN ngày 26/11/2026 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, TS Phan Việt Hà, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, được bổ nhiệm giữ chức Viện trưởng. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/12/2026.

Việc bổ nhiệm diễn ra trong dịp Viện kỷ niệm 50 năm xây dựng và phát triển, đánh dấu chặng đường nửa thế kỷ gắn bó với hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và phục vụ sản xuất nông nghiệp tại khu vực Tây Nguyên.

TS Mai Văn Hào, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, phát biểu tại buổi lễ.

Nâng cao vai trò nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất

Phát biểu tại buổi lễ, TS Mai Văn Hào, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, gửi lời chúc mừng TS Phan Việt Hà được lãnh đạo Viện tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Đồng thời, ghi nhận những đóng góp quan trọng của Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên trong nghiên cứu khoa học, phát triển nông nghiệp và các ngành hàng chủ lực của khu vực.

Theo TS Mai Văn Hào, trải qua 50 năm xây dựng và trưởng thành, Viện đã đạt nhiều kết quả thiết thực trong nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Những thành tựu này góp phần thúc đẩy phát triển các ngành hàng nông sản, nâng cao hiệu quả sản xuất và tạo cơ sở khoa học cho quá trình phát triển nông nghiệp Tây Nguyên.

Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm Viện trưởng cho TS Phan Việt Hà.

Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển đổi theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững, hoạt động nghiên cứu khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Tây Nguyên là vùng sản xuất nhiều nông sản chủ lực của cả nước, trong đó có cà phê, hồ tiêu, cao su và cây ăn quả. Những ngành hàng này đang đứng trước yêu cầu đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Do đó, việc tăng cường nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và chuyển giao các quy trình canh tác tiên tiến sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên, giảm tác động môi trường, từng bước hình thành các chuỗi sản xuất nông nghiệp có trách nhiệm.

TS Phan Việt Hà phát biểu nhận nhiệm vụ, cam kết cùng tập thể Viện tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học.

Đổi mới sáng tạo, hướng đến nông nghiệp bền vững

Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam kỳ vọng trên cương vị mới, TS Phan Việt Hà tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, gắn kết đội ngũ cán bộ nghiên cứu, nhà khoa học với thực tiễn sản xuất. Trọng tâm là nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao công nghệ, tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng liên kết với doanh nghiệp nhằm đưa kết quả nghiên cứu đến gần hơn với người sản xuất.

Đây cũng là những định hướng quan trọng để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tây Nguyên. Đặc biệt, các nghiên cứu cần quan tâm đến sử dụng hiệu quả tài nguyên đất, nước, bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý dịch hại tổng hợp và phát triển các mô hình canh tác thân thiện với môi trường.

Lãnh đạo Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam tặng hoa chúc mừng TS Phan Việt Hà.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Phan Việt Hà bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với lãnh đạo các cấp đã tin tưởng giao trọng trách; đồng thời ghi nhận những đóng góp, tinh thần đoàn kết và sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, nhà khoa học, viên chức và người lao động trong suốt quá trình xây dựng, phát triển Viện.

Tân Viện trưởng nhấn mạnh, đảm nhận cương vị mới không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm lớn lao. Ông cam kết cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, viên chức, người lao động phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác phát triển.

Các đại biểu, cán bộ, nhà khoa học chụp ảnh lưu niệm nhân dịp kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển Viện.

Với chặng đường 50 năm đã qua, việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo được kỳ vọng tạo thêm động lực để Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên tiếp tục phát huy vai trò là đơn vị nghiên cứu chuyên ngành, đóng góp thiết thực vào quá trình phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái và bền vững tại Tây Nguyên.