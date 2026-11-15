TS Phạm Văn Minh: Bền bỉ nghiên cứu, góp sức hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn ngành Xây dựng

Từ nghiên cứu thiết bị thi công đến xây dựng tiêu chuẩn

Hiện là Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, ông tham gia tham mưu xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, theo dõi tiến độ và kiểm soát chất lượng các nhiệm vụ nghiên cứu.

Trường Đại học Xây dựng Hà Nội là nơi TS Phạm Văn Minh gắn bó gần 20 năm.

Một trong những nhiệm vụ của TS Minh là theo dõi hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của nhà trường với Bộ Xây dựng; hỗ trợ lãnh đạo đơn vị trong quá trình đề xuất, tuyển chọn và triển khai các nhiệm vụ cấp Bộ.

Theo hồ sơ thành tích, các nhiệm vụ do ông tham gia theo dõi, hỗ trợ đều hoàn thành đúng hạn, bảo đảm chất lượng và được nhà trường cùng đơn vị chuyên môn của Bộ ghi nhận.

Trong quá trình công tác, TS Phạm Văn Minh đã chủ nhiệm 4 đề tài khoa học công nghệ cấp Bộ, 3 đề tài cấp trường; tham gia 15 nhiệm vụ cấp Bộ với vai trò thư ký khoa học, thành viên chính và công bố 18 công trình khoa học trên các tạp chí trong nước, quốc tế.

Một trong những nghiên cứu đáng chú ý là đề tài cấp Bộ "Nghiên cứu xây dựng hướng dẫn thiết kế chế tạo bộ phận liên kết thiết bị công tác hạ cọc ống thép đường kính nhỏ bằng phương pháp xoắn phù hợp với điều kiện Việt Nam", mã số RD47-22.

Nghiên cứu tập trung thiết kế, chế tạo thiết bị phục vụ thi công cọc ống thép bằng phương pháp xoay. Nhóm nghiên cứu đã tích hợp bộ phận dẫn động xoay mô men lớn của máy khoan cọc nhồi với bộ phận liên kết cọc, tạo thành thiết bị thi công đồng bộ.

Thiết bị được chế tạo và thử nghiệm thành công với cọc ống thép đường kính 318,5mm tại Hà Nam. Theo hồ sơ đề tài, đây là nghiên cứu và thử nghiệm đầu tiên tại Việt Nam đối với thiết bị hạ cọc ống thép có cánh ở mũi và thân cọc bằng phương pháp xoay.

Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện cơ sở khoa học và giải pháp kỹ thuật cho việc thiết kế, chế tạo thiết bị thi công loại cọc này trong điều kiện Việt Nam. Giải pháp có khả năng ứng dụng trong thi công nền móng, góp phần nâng cao sức chịu tải, rút ngắn thời gian thi công và giảm chi phí. Đề tài được Bộ Xây dựng nghiệm thu năm 2024, xếp loại Khá theo Quyết định số 328/QĐ-BXD ngày 22/4/2024.

Bên cạnh nghiên cứu thiết bị, TS Minh còn tham gia xây dựng, soát xét nhiều tiêu chuẩn quốc gia trong lĩnh vực xây dựng. Giai đoạn 2024 - 2026, với vai trò thành viên chính, ông tham gia 3 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ: soát xét TCVN 7549-3:2007 về sử dụng an toàn cần trục tháp trên cơ sở ISO 12480-3:2020; xây dựng 5 tiêu chuẩn về ống bê tông và cấu kiện bê tông phụ trợ; xây dựng 3 tiêu chuẩn về hệ ván khuôn và chống đỡ tạm thời.

Trong các nhiệm vụ này, ông trực tiếp thu thập số liệu, biên dịch, đối chiếu tài liệu và tiêu chuẩn quốc tế, tham gia biên soạn dự thảo, lấy ý kiến chuyên gia và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật. Nội dung các tiêu chuẩn tập trung vào yêu cầu an toàn khi sử dụng cần trục tháp; yêu cầu kỹ thuật đối với ống cống, hố ga, giếng tiêu nước, rãnh thoát nước và cấu kiện phụ trợ; cũng như yêu cầu kỹ thuật, phương pháp thử và nguyên tắc thiết kế hệ ván khuôn, chống đỡ tạm thời.

Chủ trì biên soạn 3 tiêu chuẩn, tham gia hoàn thiện 20 TCVN

Năm 2026, TS Phạm Văn Minh trực tiếp chủ trì biên soạn và hoàn thiện 3 tiêu chuẩn quốc gia gồm TCVN 91095-1:2026, TCVN 91095-2:2026 và TCVN 91095-3:2026 về khóa giáo, chốt khóa măng xông và tấm đế sử dụng cho giàn giáo, hệ cột chống ván khuôn.

Các tiêu chuẩn tập trung quy định yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử đối với khóa giáo dùng cho ống thép rời, khóa giáo đặc biệt, tấm đế và chốt khóa măng xông dạng tròn sử dụng trên công trường.

Một trong những nhiệm vụ của TS Phạm Văn Minh là theo dõi hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của nhà trường với Bộ Xây dựng.

Cùng với phần việc trực tiếp biên soạn, trên cương vị Phó trưởng phòng Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, ông tham mưu, hỗ trợ lãnh đạo phòng và Ban Giám hiệu trong quản lý, điều phối, kiểm soát chất lượng 17 tiêu chuẩn khác do nhà trường thực hiện.

Trong đó có 2 tiêu chuẩn về giàn giáo mặt ngoài bằng các bộ phận chế tạo sẵn; 5 tiêu chuẩn về phương pháp thử khối xây; 7 tiêu chuẩn về yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử các bộ phận phụ của khối xây; 3 tiêu chuẩn về khảo sát, thử nghiệm địa kỹ thuật tại hiện trường.

Trong quá trình triển khai, TS Minh tham gia đôn đốc các tổ biên soạn, xử lý dữ liệu kỹ thuật, tổng hợp và xây dựng văn bản giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Công việc này nhằm bảo đảm sự thống nhất về chuyên môn và tiến độ hoàn thiện hồ sơ.

Hồ sơ 20 tiêu chuẩn đã được Bộ Xây dựng tổng hợp, gửi Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị công bố tại Văn bản số 7927/BXD-KHCNMT&VLXD ngày 28/5/2026. Trong đó, vai trò của TS Minh được thể hiện ở việc trực tiếp chủ trì biên soạn 3 tiêu chuẩn, đồng thời tham gia quản lý, điều phối và kiểm soát chất lượng 17 tiêu chuẩn còn lại.

Các tiêu chuẩn về giàn giáo, ván khuôn và hệ cột chống tạm thời góp phần bổ sung cơ sở kỹ thuật cho việc thiết kế, chế tạo và sử dụng các thiết bị này, qua đó hỗ trợ kiểm soát chất lượng và phòng ngừa rủi ro trên công trường.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, TS Minh chú trọng xác định mục tiêu, sản phẩm đầu ra và tiến độ ngay từ đầu; đối chiếu các tiêu chuẩn quốc tế như ISO, BS, EN với điều kiện áp dụng tại Việt Nam; đồng thời phối hợp với chuyên gia, đơn vị sản xuất và cơ quan quản lý để hoàn thiện nội dung nghiên cứu.

Với những kết quả trong công tác chuyên môn, năm 2025, TS Phạm Văn Minh được công nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và được Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội tặng giấy khen vì có thành tích đột xuất trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo GS.TS Nguyễn Hoàng Giang, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhận xét: “TS Phạm Văn Minh là cán bộ có chuyên môn, trách nhiệm trong công việc và có nhiều năm gắn bó với hoạt động nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.

Trong quá trình công tác, TS Minh không chỉ tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu mà còn đảm nhận nhiều nhiệm vụ trong công tác quản lý khoa học công nghệ.

Tôi đánh giá cao sự chủ động, cẩn trọng của Minh trong triển khai công việc, nhất là khả năng phối hợp với các nhóm chuyên môn để bảo đảm tiến độ và chất lượng nhiệm vụ được giao”.

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm đào tạo và 60 năm thành lập trường, TS Phạm Văn Minh phối hợp cùng với các đơn vị liên quan thực hiện Triển lãm thành tựu Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của nhà trường.

Chia sẻ về công việc của mình, TS Phạm Văn Minh cho biết: “Với tôi, nghiên cứu khoa học và xây dựng tiêu chuẩn đều cần xuất phát từ yêu cầu thực tiễn của ngành Xây dựng. Khi tham gia mỗi nhiệm vụ, tôi luôn cố gắng tìm hiểu kỹ vấn đề, đối chiếu các tài liệu chuyên môn trong nước và quốc tế, đồng thời trao đổi với đồng nghiệp, chuyên gia để hoàn thiện kết quả”.

Từ nghiên cứu thiết bị thi công đến tham gia xây dựng, hoàn thiện tiêu chuẩn quốc gia, những đóng góp của TS Phạm Văn Minh gắn với các vấn đề cụ thể của hoạt động xây dựng.

Với 4 đề tài cấp Bộ đã chủ nhiệm, 3 đề tài cấp trường, 15 nhiệm vụ cấp Bộ tham gia và 18 công trình khoa học đã công bố, quá trình công tác của ông cho thấy sự bền bỉ trong nghiên cứu, đồng thời góp phần đưa kết quả khoa học vào thực tiễn ngành Xây dựng.