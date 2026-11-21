TS - NSƯT Phương Nga: Giữ lửa nghề, tiếp nối những thanh âm Việt

Với TS - NSƯT Phương Nga, giữ lửa nghề không chỉ là trách nhiệm của một người giảng viên mà còn là sự tận hiến, đồng hành và khơi dậy khát vọng để những tài năng trẻ tiếp tục nối dài tình yêu âm nhạc.

Từ lòng biết ơn người thầy đến trách nhiệm trao truyền

Nhắc đến những người có ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời và sự nghiệp, NSƯT Phương Nga luôn dành sự biết ơn đặc biệt cho người bố - “người thầy đầu tiên”. Từ nhỏ, bố đã định hướng, khuyến khích con gái theo đuổi âm nhạc, đồng thời rèn giũa chị bằng sự nghiêm khắc, ý chí và tính tự lập.

Lời dặn của bố về nghị lực và sự chăm chỉ đã trở thành hành trang theo NSƯT Phương Nga suốt những năm tháng học tập và làm nghề.

Trên con đường thanh nhạc chuyên nghiệp, NSƯT Phương Nga may mắn được học tập dưới sự hướng dẫn của những nghệ sĩ lớn như NSƯT Phan Thu Lan, NSND Lê Dung và GS.NSND Trung Kiên.

Mỗi người thầy để lại những dấu ấn riêng, không chỉ ở kiến thức chuyên môn mà còn ở tình yêu nghề, sự tận tâm và cách đối nhân xử thế.

Đặc biệt, GS.NSND Trung Kiên là người có ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm giảng dạy của Phương Nga.

Từ những bài học tiếp nhận được, NSƯT Phương Nga hiểu rằng người thầy giỏi là điều kiện quan trọng, nhưng để đi đến thành công, người học phải có ý chí, nghị lực và tinh thần học tập nghiêm túc. Đó cũng là những giá trị mà NSƯT Phương Nga luôn mong muốn truyền lại cho các thế hệ sinh viên.

TS - NSƯT Phương Nga - Giữ lửa âm nhạc từ bục giảng đến những sân khấu lớn

Hiện đảm nhiệm vị trí Phó trưởng khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, TS - NSƯT Phương Nga vừa thực hiện công tác quản lý, vừa trực tiếp giảng dạy các bậc trung cấp, đại học, cao học và duy trì hoạt động biểu diễn.

Với đặc thù đào tạo thanh nhạc, mối quan hệ giữa giảng viên và sinh viên thường kéo dài nhiều năm, có những học trò gắn bó với một người thầy từ 8 - 10 năm, trải qua nhiều bậc học.

Khoảng thời gian đồng hành ấy giúp người thầy không chỉ theo sát sự tiến bộ về chuyên môn mà còn hiểu hơn tính cách, hoàn cảnh và những khó khăn của từng học trò.

“Tôi rất yêu nghề và thương học trò. Với tôi, các em học sinh giống như con cháu trong gia đình. Tôi chứng kiến các em từ những bước đi đầu tiên, khi còn rất trẻ, rồi từng ngày trưởng thành trong nghề”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Tình yêu thương ấy không đồng nghĩa với sự dễ dãi. Trong giảng dạy, NSƯT Phương Nga luôn đề cao tính kỷ luật, sự chăm chỉ và ý thức tự giác.

Sinh viên cần đến lớp đúng giờ, chủ động chuẩn bị bài học, tập trung trong giờ giảng và duy trì việc luyện tập thường xuyên. Bên cạnh luyện thanh, tập hát, người học còn phải rèn luyện hơi thở, khẩu hình, học đàn piano, ngoại ngữ và các môn bổ trợ.

Một trong những quan điểm giáo dục được NSƯT Phương Nga đặc biệt nhấn mạnh là xây dựng “nội động lực” cho người học. Theo NSƯT Phương Nga, sự khích lệ từ gia đình, thầy cô và bạn bè có thể tạo nên động lực ban đầu, nhưng điều quyết định vẫn là ý thức phát triển bản thân của mỗi sinh viên.

Các em cần hiểu việc học trước hết là để hoàn thiện chính mình, chứ không phải để đối phó với thầy cô hay làm vui lòng bố mẹ.

Bên cạnh việc bồi dưỡng chuyên môn, nữ giảng viên còn chú trọng giáo dục học trò về cách sống, sự tử tế và tinh thần sẻ chia. NSƯT Phương Nga còn mong muốn các em không chỉ trở thành những người làm nghệ thuật có năng lực mà còn biết quan tâm, giúp đỡ những người xung quanh.

Đáng chú ý, NSƯT Phương Nga quan niệm quá trình giảng dạy không phải sự truyền đạt kiến thức một chiều. Người thầy cũng có thể học hỏi từ học trò, từ những khả năng, sở trường khác nhau của các em, trong đó có sự nhạy bén với công nghệ. Vì vậy, giảng viên cần giữ tinh thần cầu tiến, không bảo thủ và luôn sẵn sàng tiếp nhận những điều mới.

Hạnh phúc khi những thế hệ học trò tiếp tục nối dài đam mê

Với TS - NSƯT Phương Nga, thành quả đáng quý của sự nghiệp đào tạo không chỉ nằm ở những tiết học hay thành tích của sinh viên mà còn ở hành trình trưởng thành của mỗi người học.

Trong chương trình nghệ thuật kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, tiết mục "Bài ca người giáo viên nhân dân" do TS - NSƯT Phương Nga biểu diễn cùng hai học trò Bích Hồng và Thu Hằng đã để lại dấu ấn đặc biệt

Từ thực tiễn đào tạo, nữ nghệ sĩ mong muốn có thêm những cơ chế phù hợp để khuyến khích, bồi dưỡng tài năng trẻ; mở rộng học bổng, chương trình tập huấn và cơ hội đào tạo ở nước ngoài, giúp sinh viên nâng cao trình độ chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm biểu diễn.

Theo NSƯT Phương Nga, trách nhiệm của người thầy không dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà còn phải đồng hành, định hướng và tạo điều kiện để học trò phát triển.

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, TS - NSƯT Phương Nga cho rằng, một trong những yếu tố quan trọng trong hành trình gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa là sự tiếp nối thông qua công tác đào tạo, qua những người làm nghề tận tâm và các thế hệ nghệ sĩ trẻ được bồi dưỡng, trưởng thành.

Bởi mỗi tài năng được vun đắp, mỗi tình yêu âm nhạc được trao truyền cũng là một cách để những giá trị nghệ thuật tiếp tục hiện diện trong đời sống.

“Với riêng tôi, được làm một nghệ sĩ và một người thầy là niềm may mắn, tự hào rất lớn. Chừng nào còn sức thì tôi vẫn còn muốn tận hiến cho công tác giảng dạy, trao truyền những kiến thức và tình yêu âm nhạc cho các thế hệ học trò”, TS - NSƯT Phương Nga bày tỏ.

Đó cũng là cách nữ nghệ sĩ giữ lửa nghề: bằng lòng biết ơn với những người thầy đi trước, trách nhiệm với từng thế hệ học trò và sự tận hiến bền bỉ cho con đường đào tạo âm nhạc.