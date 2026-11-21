Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện, TS, NSƯT Phương Nga để lại nhiều cảm xúc khi lần đầu đứng chung sân khấu cùng hai chị em học trò Bích Hồng và Thu Hằng qua nhạc phẩm “Bài ca người giáo viên nhân dân”. Cả hai đều được chị dìu dắt từ bậc trung cấp, nay đã thành danh và trở thành đồng nghiệp giảng dạy tại chính ngôi trường âm nhạc hàng đầu của quốc gia.

Hình ảnh ba cô trò cùng đứng trên sân khấu không chỉ thể hiện tình cảm gắn bó mà còn là minh chứng cho sự tiếp nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, giảng viên thanh nhạc.

TS, NSƯT Phương Nga biểu diễn trong chương trình kỷ niệm 70 năm Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam.

Nhìn lại chặng đường nghệ thuật, TS, NSƯT Phương Nga luôn biết ơn bố - người đã rèn cho chị tính tự lập và ý chí sắt đá. Lời dặn của bố về việc không được phép thua kém bạn bè ở sự chăm chỉ và nghị lực đã giúp chị vượt qua giai đoạn đầu khó khăn, vươn lên đạt điểm 10 tuyệt đối khi tốt nghiệp trung cấp và đỗ Nhạc viện Hà Nội năm 1999 (nay là Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam).

May mắn được dìu dắt bởi các tên tuổi lớn như NSƯT Phan Thu Lan, NSND Lê Dung và đặc biệt là GS, NSND Trung Kiên, chị thấm nhuần bài học: Tài năng chỉ tỏa sáng khi sự tận tâm của người thầy gặp gỡ tinh thần khổ luyện của trò.

Trên cương vị Phó trưởng khoa Thanh nhạc, TS, NSƯT Phương Nga luôn duy trì nguyên tắc kết hợp giữa tình yêu thương như người thân trong gia đình với kỷ luật nghiêm khắc, như yêu cầu sinh viên đến lớp sớm 15 phút, tập trung tối đa và rèn luyện bền bỉ các kỹ năng bổ trợ; khuyến khích học trò nuôi dưỡng ước mơ lớn và học tập vì sự phát triển của bản thân thay vì đối phó.

TS, NSƯT Phương Nga (đứng giữa) hạnh phúc khi đứng chung sân khấu biểu diễn với các học trò.

Theo nữ nghệ sĩ, đặc thù của ngành thanh nhạc khiến mối quan hệ giữa người thầy và học trò trở nên gần gũi. Có những học trò gắn bó với cùng một giảng viên suốt 8-10 năm, từ trung cấp đến đại học, thậm chí tiếp tục học lên cao học. Quãng thời gian đồng hành kéo dài đó cũng giúp người thầy không chỉ chứng kiến sự tiến bộ về chuyên môn mà còn hiểu hơn về tính cách, hoàn cảnh và những khó khăn của từng học trò.

Với chị, những kiến thức, kinh nghiệm và bài học về cách sống được trao truyền từ các thế hệ đi trước là hành trang quý báu, đồng thời là động lực để tiếp tục gắn bó với sự nghiệp đào tạo thanh nhạc.

“Niềm hạnh phúc của người thầy không chỉ đến từ những thành tích cá nhân hay những lần xuất hiện trên sân khấu, mà còn từ sự trưởng thành của từng thế hệ học trò. Hành trình ấy tiếp tục được nối dài khi những học trò năm nào trở thành nghệ sĩ, giảng viên, tiếp tục mang kiến thức và tình yêu âm nhạc đến với các thế hệ tiếp theo”, TS, NSƯT Phương Nga bày tỏ.