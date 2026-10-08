TS. NSND Phạm Anh Phương tái đắc cử Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 đánh dấu chặng đường phát triển mới của tổ chức Hội

Đại hội vinh dự được đón nhận lẵng hoa tươi thắm cùng những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà.

Tham dự Đại hội có: Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng; Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam Đỗ Hồng Quân; cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương và đông đảo hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam trên cả nước.

Khẳng định sức sống của nghệ thuật múa

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VII Phạm Anh Phương nhấn mạnh, Đại hội lần thứ VIII là sự kiện chính trị, nghề nghiệp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống văn hóa, nghệ thuật nước nhà.

Đây là dịp để những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật múa nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định những thành tựu, nghiêm túc nhận diện hạn chế, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ và khát vọng phát triển trong giai đoạn mới.

Theo ông Phạm Anh Phương, nghệ thuật múa Việt Nam luôn gắn liền với vận mệnh đất nước, được nuôi dưỡng từ mạch nguồn văn hóa dân gian phong phú và truyền thống văn hiến. Quá trình kế thừa, tiếp biến và sáng tạo liên tục của các thế hệ nghệ sĩ đã tạo nên một nền nghệ thuật múa giàu bản sắc, tài hoa và bản lĩnh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù phải đối mặt với nhiều khó khăn từ tình hình trong nước, thiên tai, dịch bệnh và sự cạnh tranh gay gắt của các hình thức giải trí hiện đại, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam vẫn phát huy tinh thần trách nhiệm, lao động nghệ thuật nghiêm túc và không ngừng sáng tạo.

Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VII Phạm Anh Phương phát biểu khai mạc Đại hội

Nhiều tác phẩm múa, kịch múa, chương trình nghệ thuật đương đại ra đời, phản ánh đời sống xã hội và công cuộc đổi mới của đất nước, tôn vinh hình ảnh con người Việt Nam, bảo tồn các giá trị di sản văn hóa truyền thống và từng bước tiếp cận văn hóa hiện đại.

Đội ngũ sáng tác, biểu diễn, giảng dạy và nghệ sĩ múa ngày càng trưởng thành hơn về phẩm chất chính trị và năng lực chuyên môn.

Bước vào nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam xác định đổi mới toàn diện nội dung và phương thức hoạt động; chuyển mạnh từ mô hình hoạt động theo sự kiện đơn lẻ sang xây dựng các chương trình, đề án, dự án chiến lược có chiều sâu.

Những lĩnh vực được tập trung gồm nâng cao chất lượng sáng tác, nghiên cứu lý luận - phê bình, đào tạo, biểu diễn; đẩy mạnh chuyển đổi số; bảo tồn, phát huy di sản múa dân gian các dân tộc và mở rộng hội nhập quốc tế.

Theo đó, Hội tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả.

Lấy sáng tạo nghệ thuật, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc làm gốc; nâng cao chất lượng đội ngũ, chuyển đổi số và mở rộng hội nhập quốc tế làm động lực là những trụ cột xuyên suốt định hình phương hướng phát triển của nghệ thuật múa Việt Nam trong nhiệm kỳ mới.

Một trong những định hướng đáng chú ý là tăng cường mối liên hệ giữa sáng tác, nghiên cứu lý luận - phê bình, bồi dưỡng - đào tạo, biểu diễn, truyền thông và công chúng, tạo thành một hệ sinh thái thống nhất.

Ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những thành tựu các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã dày công vun đắp

Hội đặt mục tiêu chuyển mạnh từ phương thức hoạt động đơn lẻ, theo sự kiện sang xây dựng các chương trình, dự án, tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn và những thương hiệu nghệ thuật có chiều sâu, có khả năng tạo ảnh hưởng lâu dài, lan tỏa bền vững trong đời sống văn hóa nghệ thuật.

Giữ bản sắc, đổi mới để phát triển trong kỷ nguyên mới

Mục tiêu nhiệm kỳ VIII là xây dựng Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam vững mạnh toàn diện về tổ chức, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo và chuyên nghiệp; nâng cao năng lực tập hợp, đại diện và phát huy vai trò của tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp Trung ương đối với lực lượng nghệ sĩ múa cả nước.

Hội hướng tới tạo chuyển biến về chất lượng sáng tác, nghiên cứu lý luận - phê bình, bồi dưỡng tài năng và quảng bá nghệ thuật; khuyến khích hình thành những tác phẩm, chương trình, dự án nghệ thuật đỉnh cao có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và bản sắc văn hóa sâu sắc.

Trong đó, bảo tồn, nâng tầm và phát huy giá trị di sản múa dân gian các dân tộc được xác định là nhiệm vụ quan trọng, bởi đây là nguồn tài sản làm nên bản sắc cốt lõi của múa Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thắng tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2026-2031)

Song song với bảo tồn là thúc đẩy các hình thức sáng tạo đương đại, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số toàn diện, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế.

Công tác bồi dưỡng, nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ biên đạo, nghệ sĩ biểu diễn, nhà lý luận phê bình và cán bộ quản lý Hội cũng được đặt ra, đặc biệt chú trọng lực lượng tài năng trẻ kế cận nhằm bảo đảm tính kế thừa và phát triển bền vững qua các thế hệ.

Mục tiêu đến năm 2031 là xây dựng Hội trở thành tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp, hiện đại, có năng lực kết nối và tầm ảnh hưởng sâu rộng trong nước và quốc tế, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển con người Việt Nam toàn diện.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao những thành tựu các thế hệ cán bộ, hội viên Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam đã dày công vun đắp, đồng thời ghi nhận tinh thần nghiêm túc trong nhìn nhận hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới.

Theo ông Trần Thắng, Đại hội lần thứ VIII diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong đó, văn hóa được xác định là nền tảng tinh thần, mục tiêu và động lực nội sinh quan trọng thúc đẩy phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tán thành phương hướng, mục tiêu nhiệm kỳ VIII, với tinh thần lấy sáng tạo nghệ thuật làm gốc, nâng cao chất lượng đội ngũ làm nền, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc làm cốt lõi, đẩy mạnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế làm động lực phát triển.

Hội cần tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về văn hóa, văn học nghệ thuật; đổi mới, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ.

Đồng thời, cần gìn giữ, bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa dân gian các dân tộc; kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; thúc đẩy sáng tạo nghệ thuật đương đại, phát hiện, đào tạo lực lượng nghệ sĩ trẻ kế cận.

Hội cũng cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế và phát huy tốt hơn vai trò tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

Toàn cảnh Đại hội

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2026-2031) gồm 15 thành viên là những gương mặt tiêu biểu, có uy tín nghề nghiệp sâu sắc và tâm huyết phụng sự. TS. NSND Phạm Anh Phương được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Thành công của Đại hội mở ra chặng đường phát triển mới, tạo động lực để Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam tiếp tục giữ vững bản sắc dân tộc, nâng cao chất lượng nghệ thuật và hội nhập quốc tế sâu rộng.