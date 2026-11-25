Từ sân khấu phong trào đến chiều sâu giáo dục

Từ năm học 2026 - 2027, phong trào rèn luyện thể chất và thực hành nghệ thuật trong các cơ sở giáo dục được tăng cường theo Công văn số 5069/BGDĐT-GDPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ trương này mở ra cơ hội để nghệ thuật hiện diện sâu rộng hơn trong môi trường giáo dục đại học tại các cơ sở, đồng thời đặt ra yêu cầu đổi mới cách tiếp cận.

TS. Nhan Cẩm Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) nhìn nhận, giáo dục nghệ thuật là một phần thiết yếu trong quá trình hình thành con người. Bên cạnh tri thức và kỹ năng, các cơ sở giáo dục đào tạo cần quan tâm đúng mức đến đời sống tinh thần, năng lực thẩm mỹ và những giá trị nhân văn của mỗi cá nhân.

“Chúng ta nói nhiều đến việc trang bị kiến thức cho người trẻ, nhưng chưa quan tâm tương xứng đến việc bồi dưỡng tâm hồn, cảm xúc và khả năng cảm thụ cái đẹp. Một con người toàn diện không chỉ giỏi chuyên môn mà còn phải có đời sống tinh thần phong phú, biết đồng cảm, sẻ chia và trân trọng những giá trị tốt đẹp”, TS. Nhan Cẩm Trí chia sẻ.

TS Nhan Cẩm Trí, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF).

Trong môi trường học đường, nghệ thuật lâu nay thường được nhìn nhận qua những tiết mục biểu diễn, hội thi hay chương trình chào mừng các dịp lễ. Những hoạt động ấy có ý nghĩa nhất định, song chưa thể thay thế quá trình giáo dục nghệ thuật thường xuyên, nơi mỗi người học đều có cơ hội khám phá và phát triển khả năng của mình.

Một học sinh không có giọng hát hay vẫn có thể tìm thấy niềm vui khi chơi nhạc cụ, viết kịch bản hoặc thiết kế sân khấu. Giá trị của trải nghiệm không nằm riêng ở thành tích biểu diễn mà còn ở những chuyển biến về nhận thức, cảm xúc và khả năng kết nối với cộng đồng.

“Chúng ta không nhất thiết đào tạo tất cả học sinh thành nghệ sĩ, nhưng cần giúp các em trở thành những con người biết cảm thụ nghệ thuật, trân trọng văn hóa dân tộc và sống giàu cảm xúc hơn”, TS. Nhan Cẩm Trí chia sẻ.

Từ nền tảng đào tạo đạo diễn sân khấu và kinh nghiệm làm truyền hình, TS. Nhan Cẩm Trí nhìn nhận quá trình sáng tạo nghệ thuật cũng là quá trình rèn luyện con người. Để hoàn thành một vở diễn, người học phải biết lắng nghe, tuân thủ kỷ luật, phối hợp với tập thể và tôn trọng sự khác biệt. Khi hóa thân vào nhân vật, các em có cơ hội nhìn cuộc sống từ những góc độ khác, từng bước hình thành năng lực thấu cảm.

Gieo tình yêu di sản, khơi nguồn sáng tạo

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, giáo dục nghệ thuật còn mang một sứ mệnh quan trọng giúp người trẻ nhận diện bản sắc của mình giữa thế giới đa dạng. Bản sắc không chỉ được gìn giữ bằng những bài học về truyền thống mà cần được tiếp nối bằng trải nghiệm và sáng tạo của mỗi thế hệ.

Khi được tiếp xúc với dân ca, cải lương, đờn ca tài tử, múa dân gian hay sân khấu truyền thống, người học có cơ hội khám phá những lớp trầm tích văn hóa chứa đựng trong từng làn điệu, câu chuyện và hình thức biểu đạt. Từ hiểu biết đến yêu mến, tự hào, người trẻ có thể trở thành chủ thể tiếp nối di sản thay vì chỉ là người tiếp nhận.

Thông qua quá trình sáng tạo và thưởng thức nghệ thuật, học sinh, sinh viên được rèn luyện sự tự tin, tính kỷ luật, khả năng hợp tác và tư duy độc lập.

Theo TS. Nhan Cẩm Trí, việc gìn giữ bản sắc không đối lập với tinh thần đổi mới. Chất liệu văn hóa Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nguồn cảm hứng cho những sản phẩm truyền thông, điện ảnh, du lịch và kinh doanh sáng tạo mang dấu ấn đương đại.

Ở các trường đại học đào tạo kinh tế, tài chính và kinh doanh, nghệ thuật cũng không đứng ngoài mục tiêu phát triển năng lực nghề nghiệp. Trong môi trường lao động đề cao khả năng thích ứng, tư duy sáng tạo và trí tuệ cảm xúc, những trải nghiệm nghệ thuật có thể bổ sung các năng lực mà kiến thức chuyên ngành chưa bao quát hết.

“Một sinh viên quản trị kinh doanh tham gia tổ chức chương trình nghệ thuật có thể rèn luyện kỹ năng điều phối nhân sự, quản lý dự án. Một sinh viên truyền thông tham gia sản xuất phim ngắn có thể phát triển tư duy kể chuyện, khả năng sáng tạo”, TS. Nhan Cẩm Trí nhận định.

Tại UEF, quan điểm này được cụ thể hóa bằng sự ra mắt Câu lạc bộ Sân khấu và Điện ảnh M.O.O.N, nơi sinh viên khám phá thế mạnh qua nhiều vai trò, từ biên kịch, đạo diễn, diễn xuất đến thiết kế sân khấu và tổ chức sản xuất. Xa hơn, ông khuyến khích sinh viên khai thác chất liệu văn hóa Việt Nam, kết nối nghệ thuật truyền thống với truyền thông, marketing, du lịch và kinh doanh sáng tạo. Nhờ vậy, người trẻ không chỉ tiếp nối di sản mà còn kiến tạo giá trị mới từ bản sắc dân tộc.

Gắn kết nhà trường với thiết chế văn hoá

Để nghệ thuật thực sự trở thành một phương thức giáo dục, theo TS. Nhan Cẩm Trí, nhà trường cần đưa hoạt động trải nghiệm vào kế hoạch thường xuyên, gắn với mục tiêu phát triển phẩm chất, năng lực và tôn trọng lựa chọn của người học.

Điều đó đòi hỏi sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành văn hóa và các nguồn lực xã hội. Không phải cơ sở đào tạo nào cũng có đủ đội ngũ chuyên môn và điều kiện tổ chức mọi loại hình nghệ thuật, nhưng có thể mở rộng cơ hội trải nghiệm thông qua liên kết với các thiết chế văn hóa.

TP.HCM định hướng đưa nghệ thuật trở thành một phần thường xuyên của giáo dục, góp phần phát triển năng lực thẩm mỹ, bồi dưỡng nhân cách và hình thành lớp công chúng trẻ cho các loại hình biểu diễn.

“Nhà trường có người học và môi trường giáo dục; ngành văn hóa có các thiết chế, đội ngũ nghệ sĩ và nguồn lực chuyên môn. Nếu kết nối được những thế mạnh ấy, chúng ta có thể tạo ra nhiều cơ hội để người trẻ tiếp cận nghệ thuật một cách thường xuyên, bài bản và phù hợp với nhu cầu thực tế”, ông nhận định.

Sự kết nối ấy có thể bắt đầu từ những buổi giao lưu với nghệ nhân, chuyến tham quan bảo tàng, chương trình trải nghiệm tại nhà hát hoặc dự án sáng tạo gắn với di sản văn hóa địa phương.

TS. Nhan Cẩm Trí khẳng định, thước đo thành công của giáo dục nghệ thuật vì thế không nên chỉ là số lượng chương trình hay giải thưởng, mà còn là mức độ tham gia và sự trưởng thành của chính người học.

Khi nghệ thuật có chỗ đứng bền vững trong nhà trường, giáo dục không chỉ góp phần hình thành những công dân có tri thức, năng lực và lòng nhân ái, mà còn vun đắp nền tảng văn hóa để thế hệ trẻ tự tin hội nhập, sáng tạo và tiếp nối những giá trị tốt đẹp của dân tộc.