TS Nguyễn Quốc Chính làm Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế

TS Nguyễn Quốc Chính phát biểu tại lễ khai giảng Trường Đại học Quốc tế, tháng 9/2026. Ảnh: NTCC.

Quyết định bổ nhiệm có thời hạn TS Nguyễn Quốc Chính, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Đại học Quốc tế, giữ chức Hiệu trưởng nhà trường được Giám đốc Đại học Quốc gia TPHCM Nguyễn Thị Thanh Mai ký ban hành ngày 28/9.

TS Nguyễn Quốc Chính sinh năm 1970 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp Cử nhân Hóa học và Thạc sĩ Hóa học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; Thạc sĩ Khoa học giáo dục tại Đại học Simon Fraser (Canada) và Tiến sĩ Hóa học tại Đại học Manchester (Vương quốc Anh).

Ông có nhiều năm công tác trong lĩnh vực đào tạo, quản lý giáo dục đại học và đảm nhiệm nhiều vị trí tại Đại học Quốc gia TPHCM.

Trong đó, ông từng là giảng viên Khoa Hóa, Trường Đại học Tổng hợp TPHCM (nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TPHCM); Bí thư Chi đoàn Cán bộ giảng dạy trẻ Khoa Hóa; Phó Trưởng Bộ môn Hóa Vô cơ; Phó Trưởng ban và Trưởng ban Đại học và Sau đại học; Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục Đại học Quốc gia TPHCM; Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá chất lượng đào tạo Đại học Quốc gia TPHCM.

Ngày 23/6, ông Chính được điều động và bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế.

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Chính là PGS.TS Lê Văn Thăng được điều động đến công tác tại UBND TPHCM và được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM từ ngày 1/7.