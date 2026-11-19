TS Lê Lâm nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tại lễ tuyên dương nhà giáo tiêu biểu năm 2026. Ảnh: Đình Tuệ.

Sáng 19/11, tại Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội), Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và Tuyên dương các nhà giáo tiêu biểu năm 2026.

Hành trình đáng nhớ

Là 1 trong 73 nhà giáo tiêu biểu được vinh danh năm nay, TS Lê Lâm - Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn bày tỏ, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân mà còn là sự động viên lớn lao dành cho những người thầy, người cô đang ngày đêm tận tụy với sự nghiệp trồng người trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Sau 26 năm gắn bó với nghề giáo, thầy Lâm càng thấm thía rằng: Thành công lớn nhất của người thầy không phải là những danh hiệu mình nhận được, mà là sự trưởng thành của những thế hệ học trò. Đặc biệt, với giáo dục nghề nghiệp, niềm hạnh phúc ấy còn là khi chứng kiến những người học bước vào đời bằng một nghề nghiệp vững vàng, có khả năng tự lập, nuôi sống gia đình và đóng góp cho xã hội.

TS Lê Lâm (phải) trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên năm 2026 tại trường.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với những cơ hội và thách thức chưa từng có. Trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số và hội nhập quốc tế đang làm thay đổi sâu sắc thế giới việc làm. Trong bối cảnh ấy, giáo dục nghề nghiệp không thể chỉ dừng lại ở việc trao cho người học một tấm bằng, xa hơn là trao cho các em một nghề nghiệp vững chắc, năng lực thích ứng và niềm tin vào tương lai.

Từ thực tiễn ấy, TS Lê Lâm chia sẻ đôi điều mà bản thân luôn trăn trở và theo đuổi.

Thứ nhất, đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam có tay nghề đạt chuẩn quốc tế. Mong một ngày không xa, người lao động Việt Nam có thể tự tin làm việc ở bất cứ đâu trên thế giới không chỉ bằng sự cần cù, khéo léo vốn có, mà bằng trình độ chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp và năng lực cạnh tranh thực chất. Muốn vậy, nhà trường phải gắn chặt với doanh nghiệp, với thực tiễn sản xuất và những chuẩn mực nghề nghiệp tiên tiến.

TS Lê Lâm tham dự lễ kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam do Sở GD&ĐT TPHCM tổ chức hôm 18/11.

Thứ hai, đào tạo một thế hệ biết làm chủ công nghệ nhưng không đánh mất những giá trị cốt lõi của con người. Trí tuệ nhân tạo có thể thay đổi cách chúng ta học tập và làm việc, nhưng không thể thay thế hoàn toàn tư duy độc lập, lòng nhân ái, đạo đức và khát vọng sáng tạo. Chúng ta không đào tạo thế hệ trẻ để cạnh tranh với máy móc, mà để các em biết làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai của chính mình.

Thứ ba, giáo dục phải nuôi dưỡng khát vọng lập thân, lập nghiệp và tinh thần cống hiến cho đất nước. Một nền giáo dục thành công không chỉ tạo ra những người biết tìm kiếm việc làm, mà còn phải nuôi dưỡng những con người có khả năng tạo ra việc làm, sáng tạo giá trị và đóng góp cho cộng đồng. Thế hệ trẻ Việt Nam cần mang trong mình tri thức toàn cầu, kỹ năng quốc tế nhưng luôn giữ vững bản lĩnh và trái tim Việt Nam.

Đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai

TS Lê Lâm là một trong những nhà giáo tiêu biểu của TPHCM được nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa do Thành phố tổ chức.

"Để thực hiện những khát vọng ấy, tôi mong các cấp lãnh đạo tiếp tục quan tâm, có những chính sách dài hạn, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng cho các cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập; khuyến khích doanh nghiệp đồng hành cùng nhà trường trong đào tạo nguồn nhân lực. Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, lấy người học làm trung tâm và không ngừng đóng góp cho sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp Việt Nam" - TS Lê Lâm chia sẻ.

Nhìn lại hành trình 26 năm làm giáo dục, điều khiến TS Lê Lâm xúc động nhất không phải là những gì đã đạt được, mà là nhận ra rằng mình vẫn còn rất nhiều điều có thể làm cho các thế hệ học trò. Danh hiệu hôm nay là niềm tự hào, nhưng cũng là lời nhắc nhở để ông tiếp tục giữ trọn tâm huyết của người thầy, trách nhiệm của người quản lý và khát vọng của một người làm giáo dục.

TS Lê Lâm luôn tin rằng, đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai. Và không có sự đầu tư nào bền vững hơn đầu tư cho con người. Mỗi người thầy tận tâm, mỗi học trò trưởng thành, mỗi người lao động có tay nghề và khát vọng vươn lên chính là những viên gạch góp phần xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng.

TS Lê Lâm chụp ảnh cùng lãnh đạo Sở GD&ĐT TPHCM.

Trong quá trình công tác tại trường, TS Lê Lâm đã chỉ đạo và tạo điều kiện để học sinh, sinh viên tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, hiến máu tình nguyện và chăm lo gia đình chính sách. Tổ chức trên 50 hoạt động tình nguyện, phục vụ cộng đồng trong giai đoạn 2024-2026 với hơn 6.000 lượt người học tham gia, góp phần giáo dục nhân cách, trách nhiệm xã hội và kỹ năng sống cho các em. Ngoài ra, thầy cũng chỉ đạo đổi mới phương thức quản trị theo hướng lấy người học làm trung tâm, tăng cường ứng dụng công nghệ số và gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động. TS Lê Lâm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở 6 năm liên tục từ năm học 2020-2021 đến năm học 2025-2026; được tặng 3 Bằng khen của UBND TPHCM các năm 2023, 2024, 2025; đoạt giải thưởng Trần Đại Nghĩa dành cho nhà quản lý giáo dục nghề nghiệp của TPHCM năm 2026...