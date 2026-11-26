Diễn đàn Đầu tư tạo tác động (Vietnam Impact Investing Forum) do Báo Nhân Dân tổ chức. Ảnh: Thành Đạt

Tại Diễn đàn Đầu tư tạo tác động (Vietnam Impact Investing Forum) do Báo Nhân Dân tổ chức, TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, cho rằng nhu cầu vốn cho phát triển bền vững của Việt Nam lớn hơn con số khoảng 38,5 triệu tỷ đồng tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026–2030.

Theo ông, khi đánh giá một khoản đầu tư tạo tác động, cần xem xét đồng thời hiệu quả kinh tế và những ảnh hưởng đối với xã hội, môi trường. Do đó, tài chính bền vững có phạm vi rộng hơn tài chính xanh và tài chính khí hậu.

Về nhu cầu vốn cho năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu, ông Lực ước tính Việt Nam cần khoảng 4–5 tỷ USD mỗi năm cho chuyển đổi năng lượng và một khoản tương đương để ứng phó với biến đổi khí hậu. Nếu tính thêm mức dự phòng 5–10%, tổng nhu cầu sẽ cao hơn.

Riêng toàn ngành năng lượng, bao gồm cả chuyển đổi năng lượng, cần khoảng 20 tỷ USD mỗi năm.Theo ông, việc huy động nguồn vốn này và tháo gỡ những vướng mắc hiện nay là các vấn đề cần giải quyết để bảo đảm nguồn cung điện.

Tín dụng ngân hàng đóng góp hơn 50% tổng nguồn vốn

Phân tích cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội, ông Lực cho biết khu vực nhà nước chiếm khoảng 28–29%, khu vực tư nhân trong nước chiếm 54–55% và khu vực nước ngoài chiếm 16–17%.

Để đánh giá mức độ đóng góp của từng kênh dẫn vốn cho nền kinh tế, cần xem xét cơ cấu nguồn vốn huy động từ ngân hàng và thị trường vốn. Theo số liệu ông trình bày, trong khoảng 5 năm qua, tín dụng ngân hàng đóng góp khoảng 50–52% tổng nguồn vốn. Trong khi đó, thị trường cổ phiếu chiếm 3–4%, trái phiếu doanh nghiệp khoảng 10–11% và trái phiếu Chính phủ khoảng 10%.

Như vậy, tổng tỷ trọng của thị trường vốn vào khoảng 23–24%, chưa bằng một nửa so với tín dụng ngân hàng.

Bên cạnh các kênh trên, ông Lực nêu tỷ trọng khoảng 16% đối với đầu tư công, 14% đối với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và 8–9% đối với phần vốn doanh nghiệp tư nhân góp thêm hằng năm. Tuy nhiên, phần phát biểu chưa làm rõ kỳ tính và mẫu số của ba tỷ trọng này.

Từ cơ cấu nguồn vốn, ông Lực đề cập đến yêu cầu phát triển đồng thời thị trường cổ phiếu, trái phiếu và các quỹ đầu tư. Cùng với các đề án cải cách thị trường tài chính, hiện đại hóa hệ thống ngân hàng, ông cũng nhắc đến việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, nâng hạng thị trường chứng khoán và phát triển thị trường carbon.

Đối với thị trường quỹ, ông Lực cho biết Việt Nam đã trải qua ba làn sóng quỹ đầu tư nước ngoài tham gia thị trường rồi rút đi. Đến nay, quy mô tài sản quản lý và khả năng huy động vốn của các quỹ tại Việt Nam vẫn còn hạn chế so với các nước ASEAN.

“Đây là kênh dẫn vốn trung và dài hạn rất quan trọng, bên cạnh kênh trái phiếu doanh nghiệp”, ông Lực nói.

Ông cũng lưu ý tỷ lệ vốn hóa thị trường chứng khoán khoảng 82% GDP được đề cập tại diễn đàn phản ánh quy mô thị trường và có thể thay đổi theo diễn biến giá cổ phiếu. Vì vậy, khi đánh giá khả năng cung ứng vốn, cần xem xét lượng vốn thực tế được huy động thay vì chỉ dựa vào quy mô vốn hóa.

Về chính sách thuế, ông Lực đề cập ba quy định liên quan đến hoạt động đầu tư quỹ và tích lũy dài hạn.

Thứ nhất, thu nhập từ chuyển nhượng chứng chỉ quỹ mở đủ điều kiện được miễn thuế thu nhập cá nhân nếu nhà đầu tư nắm giữ chứng chỉ quỹ từ đủ hai năm kể từ ngày mua.

Thứ hai, đối với lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư bất động sản đủ điều kiện, nhà đầu tư cá nhân được giảm 50% số thuế phải nộp, tương ứng thuế suất 2,5% thay vì 5%. Chính sách này áp dụng từ ngày 1/7/2026 đến hết ngày 30/6/2031.

Thứ ba, các khoản đóng bảo hiểm hưu trí bổ sung, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ đủ điều kiện được tính vào khoản giảm trừ khi xác định thu nhập tính thuế, với tổng mức tối đa 3 triệu đồng mỗi tháng.

TS Cấn Văn Lực, Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV, phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Thành Đạt

Hạn mức vay nước ngoài trung và dài hạn tăng lên 10 tỷ USD

Liên quan đến khả năng huy động vốn từ nước ngoài, ông Lực cho biết hạn mức vay thương mại nước ngoài trung và dài hạn theo phương thức tự vay, tự trả trong năm 2026 đã được nâng từ khoảng 6,1 tỷ USD lên 10 tỷ USD.

Theo ông, đây là một trong những nguồn vốn doanh nghiệp có thể cân nhắc trong bối cảnh nhu cầu đầu tư lớn, trong khi lãi suất và khả năng huy động vốn trong nước chịu áp lực.

Cụ thể, theo Quyết định 2184/QĐ-TTg ngày 11/11, hạn mức vay trung và dài hạn 10 tỷ USD áp dụng đối với doanh nghiệp và tổ chức tín dụng. Văn bản này cũng quy định tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn tối đa 27% so với cuối năm 2025.

Về dư địa vay nước ngoài, ông Lực cho biết trần dư nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP được Quốc hội cho phép là 50%. Cuối năm 2025, tỷ lệ này ở mức 32%. Với hạn mức vay được nâng lên 10 tỷ USD, ông ước tính dư nợ nước ngoài của quốc gia vào cuối năm 2026 có thể đạt khoảng 34–35% GDP.

“Trần dư nợ nước ngoài của quốc gia so với GDP được Quốc hội cho phép là 50%. Cuối năm ngoái, tỷ lệ này ở mức 32%”, ông Lực nói.

Theo ông, quyết định vay vốn vẫn phụ thuộc vào tính toán hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp, trong khi các tổ chức cho vay nước ngoài cũng thực hiện thẩm định trước khi cấp tín dụng. Đánh giá tỷ giá tại thời điểm phát biểu tương đối ổn định, ông cho rằng doanh nghiệp có thể cân nhắc vay nước ngoài ngắn hạn trong trường hợp nguồn vốn trong nước hạn hẹp.

Đối với việc huy động và phân bổ nguồn lực dài hạn, ông Lực đề xuất sớm phát triển Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) theo mô hình quỹ đầu tư quốc gia, tham chiếu mô hình Temasek của Singapore.

Theo ông, việc chuyển giao phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp thuộc bộ, ngành về SCIC đã được triển khai nhưng tiến độ còn chậm. Ông đề cập đến mô hình quỹ đầu tư quốc gia như một hướng phát triển SCIC, qua đó chuyên nghiệp hóa hoạt động đầu tư và nâng cao trách nhiệm trong huy động, phân bổ nguồn lực.