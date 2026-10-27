TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà (phải) trao quyết định cho TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng.

Bệnh viện Bạch Mai vừa tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện, phụ trách chuyên môn.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà trao quyết định và chúc mừng ông Nguyễn Ngọc Hùng nhận nhiệm vụ mới.

Toàn cảnh lễ công bố quyết định bổ nhiệm TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện, phụ trách chuyên môn.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng đề nghị Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục phát triển các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật. Bệnh viện cũng cần đổi mới quản trị, phân định rõ trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, bảo đảm an toàn người bệnh và sử dụng hiệu quả nguồn lực.

PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cho biết việc kiện toàn đội ngũ lãnh đạo diễn ra trong bối cảnh bệnh viện tiếp tục phát triển chuyên môn sâu, đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Các thành viên Ban Giám đốc được yêu cầu tăng cường phối hợp, thống nhất trong điều hành và triển khai nhiệm vụ chuyên môn.

Việc bổ nhiệm Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn bổ sung nhân sự lãnh đạo cho Bệnh viện Bạch Mai trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động chuyên môn.

TS.BS Nguyễn Ngọc Hùng tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 1998. Giai đoạn 1999-2003, ông được đào tạo bác sĩ nội trú tại Việt Nam và Cộng hòa Pháp. Năm 2012, ông bảo vệ luận án tiến sĩ y học chuyên ngành Phẫu thuật Tiêu hóa tại Đại học Y Hà Nội.

Trong quá trình công tác, ông từng làm cán bộ Bộ môn Ngoại, Đại học Y Hà Nội, giai đoạn 2003-2005; bác sĩ Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Việt Đức, giai đoạn 2005-2017; sau đó công tác tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai từ năm 2017 đến năm 2020.

Từ năm 2020 đến ngày 28/12/2023, ông giữ chức Trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa - Gan mật tụy, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 29/12/2023, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa của bệnh viện.