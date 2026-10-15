TS.BS Nguyễn Đức Long giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

Chiều 15/10, tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Long giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội.

Phát biểu tại hội nghị, bà Vũ Thu Hà cho biết ngành y tế Thủ đô đang đảm nhận khối lượng công việc lớn, vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Hà Nội, vừa tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân từ các tỉnh, thành lân cận.

Phó Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Ban giám đốc Sở Y tế tiếp tục củng cố đoàn kết, thống nhất, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thành phố và kỳ vọng của người dân.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà trao quyết định cho tân Phó Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Đức Long. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội

Ông Nguyễn Đức Long sinh năm 1980, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tim mạch và quản lý bệnh viện. Ông tốt nghiệp bác sĩ đa khoa tại Đại học Y Hà Nội năm 2003, hoàn thành chương trình cao học tim mạch tại Học viện Quân y năm 2006 và theo học nghiên cứu sinh chuyên ngành tim mạch tại đây giai đoạn 2008-2015.

Ông bắt đầu công tác tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2003. Giai đoạn 2011-2013, ông giữ chức Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai, trước khi chuyển sang làm Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội từ năm 2013 đến 2017.

Từ năm 2017 đến 2021, ông đảm nhiệm cương vị Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai. Tháng 8/2021, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Đảng bộ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Trong thời gian điều hành Bệnh viện Xanh Pôn, ông tham gia định hướng phát triển chuyên môn, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, thúc đẩy ứng dụng kỹ thuật chuyên sâu và cải thiện dịch vụ chăm sóc người bệnh.

Sau khi ông Nguyễn Đức Long được bổ nhiệm, Ban giám đốc Sở Y tế Hà Nội hiện có 6 người, gồm Giám đốc Nguyễn Trọng Diện và 5 Phó Giám đốc: Nguyễn Đình Hưng, Trần Văn Chung, Vũ Cao Cương, Đinh Hồng Phong và Nguyễn Đức Long.